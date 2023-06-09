Для чистого одягу і довгої роботи: як очистити накип у пральній машинці — покрокові дії

Якщо в пральній машинці з’явився накип — його слід терміново прибрати. Адже він впливатиме на якість прання, а ще на термін служіння самої машинки.

Читай у нашому матеріалі, як очистити накип у пральній машинці. Детальна інструкція, як почистити техніку самостійно.

Як очистити накип у пральній машинці — дієві поради

Накип у пральній машинці з’являється з декількох причин: жорсткість та велика кількість мінералів у воді, високі температури прання, неправильне дозування порошків та кондиціонерів, відсутність профілактичних очищень.

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Якщо накип з’являється постійно, а якість води в нормі, слід придивитися до нової техніки. Можливо, твоя пральна машина вже стара і потребує заміни. Та щоб вибрати вдалу модель, уважно читай відгуки.

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Але якщо час заміни ще не настав, очистити накип у пральній машині можна такими способами:

Оцет. 200 мл звичайного столового оцту влий у відсік для кондиціонера. Вибери режим прання на високій температурі. Увімкни пральну машину, потім посеред прання зроби паузу на годину-дві, закінчи прання.

200 мл звичайного столового оцту влий у відсік для кондиціонера. Вибери режим прання на високій температурі. Увімкни пральну машину, потім посеред прання зроби паузу на годину-дві, закінчи прання. Лимонна кислота. Очистити пральну машину від накипу лимонною кислотою дуже просто. Для цього всип пачку лимонної кислоти у відсік для прального порошку, запусти порожній барабан прання на високі температури та довгий режим. В ідеалі це має бути 2-2:30 години та 95°C. Це очистить не лише барабан, а й інші деталі.

Магазинні засоби для очищення пральної машини. У магазинах косметики та побутових товарів можна придбати спеціальні засоби для очищення пральних машин. Вміст пляшечки потрібно вилити в барабан або у відсік для кондиціонера. Дотримуйся правил, вказаних на пакуванні. Такі засоби дієві та не псують пральні машини.

Харчова сода. Почистити пральну машину від накипу можна і харчовою содою. Для цього змішай по дві столові ложки соди та води в кашицю. Вилий її у відсік для порошку. Увімкни режим прання на 2-2:30 години та 95°C.

Почистити пральну машину від накипу можна і харчовою содою. Для цього змішай по дві столові ложки соди та води в кашицю. Вилий її у відсік для порошку. Увімкни режим прання на 2-2:30 години та 95°C. Ручне очищення. Очистити пральну машину можна і руками. Потрібно використати губки чи зубну щітку. Ти можеш використовувати всі вищезазначені засоби для того, щоб розчинити бруд всередині барабану. А механічне очищення позбавить накипу швидше.

Раніше ми розповідали, як почистити пральну машинку — покроково.

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