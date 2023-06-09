Для чистого одягу і довгої роботи: як очистити накип у пральній машинці — покрокові дії

Якщо в пральній машинці з’явився накип — його слід терміново прибрати. Адже він впливатиме на якість прання, а ще на термін служіння самої машинки.
Читай у нашому матеріалі, як очистити накип у пральній машинці. Детальна інструкція, як почистити техніку самостійно.
Накип у пральній машинці з’являється з декількох причин: жорсткість та велика кількість мінералів у воді, високі температури прання, неправильне дозування порошків та кондиціонерів, відсутність профілактичних очищень.
Якщо накип з’являється постійно, а якість води в нормі, слід придивитися до нової техніки. Можливо, твоя пральна машина вже стара і потребує заміни. Та щоб вибрати вдалу модель, уважно читай відгуки.
Напиши в пошуковику — пральні машини Харків (або інше місто), та вибери моделі, які подобаються. Знизу ти знайдеш відгуки про якість роботи та терміни слугування.
Але якщо час заміни ще не настав, очистити накип у пральній машині можна такими способами:
Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, як почистити пральну машинку — покроково.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!