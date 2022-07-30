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Как оформить соцобслуживание: кто имеет право получить, какие услуги входят

Вероника Кононенко, практикантка сайта 30 июля 2022, 18:00
соціальне обслуговування
Фото: Unsplash

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