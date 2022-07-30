Как оформить соцобслуживание: кто имеет право получить, какие услуги входят

Кто угодно может попасть в затруднительное положение и нуждаться в помощи. Наиболее уязвимой группой являются дети и пожилые люди.

Сегодня расскажем о том, какую социальную помощь могут получить пенсионеры, которые в ней нуждаются.

Кто может получить социальную помощь?

Территориальные центры социального обслуживания оказывают помощь пожилым людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, которые не могут самостоятельно позаботиться о себе и нуждаются в посторонней помощи.

Такие центры бесплатно оказывают помощь и социальное обслуживание тем, кто потерял родных и не имеет людей, которые бы ухаживали за ними.

Вправе получить такую ​​помощь:

пожилые люди, инвалиды, больные, нуждающиеся в постоянной помощи;

безработные, зарегистрированные в государственной службе занятости.

Обслуживание предоставляется, если совокупный доход семьи в месяц ниже прожиточного минимума.

На какую помощь можно рассчитывать?

Есть четыре направления, в которых территориальный центр предоставляет обслуживание пожилым людям.

Помощь на дому — такие услуги оказывают людям, которые потеряли свою способность двигаться или это дается им с большим трудом. Обычно эти люди имеют III, IV, V группу двигательной активности. Социально-медицинские услуги — предоставляются людям, нуждающимся в социально-медицинской помощи и могут находиться в коллективе. Социально-бытовая адаптация предоставляется людям, которые могут находиться в коллективе, но частично потеряли свои двигательные способности. Это направление помогает приспособиться к социуму и быту. Оказание адресной натуральной и денежной помощи — это направление предполагает то, что человека обеспечат всем необходимым: одеждой, обувью, едой, лекарствами и т.п.

Также окажут определенные бытовые услуги, которые человек не способен выполнить самостоятельно: парикмахерские, швейные, ремонтные и т.д.

На какие конкретно услуги можно рассчитывать?

Социальный работник, в соответствии с направлением и ситуацией, может выполнить следующие виды услуг:

приготовить или помочь в приготовлении еды на дому, кормлении, доставке горячих обедов из столовой, кафе, других заведений

приобрести и доставить товары из магазина или рынка, доставить книги, газеты, журналы, медикаменты за средства обслуживаемых граждан

вызвать врача, оказать помощь при осмотре, при посещении больниц, организовать консультации врачей и т.п.

помочь в уборке квартиры, стирке белья, соблюдении личной гигиены, в мелком ремонте одежды и обуви, снабжении топливом

оформить документы на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг и других видов социальной помощи, внести платежи

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Также социальные работники могут организовать встречу с психологом, психиатром или способствовать улучшению отношений с другими людьми.

Как получить социальное обслуживание?

Чтобы тебе предоставили социальную помощь, нужно лично подать письменное заявление в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Дальше все происходит следующим образом:

В течение трех дней управление направляет запрос в учреждение здравоохранения по месту жительства человека, чтобы получить медицинское заключение, что пенсионер не может обслуживаться самостоятельно. За 10 рабочих дней больница предоставляет медицинское заключение управлению. На основе этого принимается решение, предоставлять социальное обслуживание или нет, в пределах трех дней. Если ответ положительный, то управление труда и социальной защиты направляет территориальному центру заявление человека вместе с медицинским заключением. После этого центр составляет карту индивидуальных потребностей человека, которые будут предоставляться работником социальной защиты.

Уже с июня пенсионерам и получающим социальные выплаты следует ожидать изменений. Какие нововведения и изменения произойдут в государственных выплатах?

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