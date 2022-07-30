Как оформить соцобслуживание: кто имеет право получить, какие услуги входят

Кто угодно может попасть в затруднительное положение и нуждаться в помощи. Наиболее уязвимой группой являются дети и пожилые люди.
Сегодня расскажем о том, какую социальную помощь могут получить пенсионеры, которые в ней нуждаются.
Территориальные центры социального обслуживания оказывают помощь пожилым людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, которые не могут самостоятельно позаботиться о себе и нуждаются в посторонней помощи.
Такие центры бесплатно оказывают помощь и социальное обслуживание тем, кто потерял родных и не имеет людей, которые бы ухаживали за ними.
Вправе получить такую помощь:
Обслуживание предоставляется, если совокупный доход семьи в месяц ниже прожиточного минимума.
Есть четыре направления, в которых территориальный центр предоставляет обслуживание пожилым людям.
Также окажут определенные бытовые услуги, которые человек не способен выполнить самостоятельно: парикмахерские, швейные, ремонтные и т.д.
Социальный работник, в соответствии с направлением и ситуацией, может выполнить следующие виды услуг:
Также социальные работники могут организовать встречу с психологом, психиатром или способствовать улучшению отношений с другими людьми.
Чтобы тебе предоставили социальную помощь, нужно лично подать письменное заявление в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства.
Дальше все происходит следующим образом:
Уже с июня пенсионерам и получающим социальные выплаты следует ожидать изменений. Какие нововведения и изменения произойдут в государственных выплатах?
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