Як оформити соцобслуговування: хто має право отримати, які послуги входять

Будь-хто може потрапити у скрутне становище й потребувати допомоги. Найбільш вразливою групою є діти та літні люди.
Сьогодні розповімо про те, яку соціальну допомогу можуть отримати пенсіонери, які цього потребують.
Територіальні центри соціального обслуговування надають допомогу літнім людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, не можуть самостійно подбати про себе і потребують сторонньої допомоги.
Такі центри безкоштовно надають допомогу й соціальне обслуговування тим, хто втратив рідних і не має людей, які б доглядали за ними.
Мають право отримати таку допомогу:
Обслуговування надається, якщо сукупний дохід родини на місяць є нижчим за прожитковий мінімум.
Є чотири напрямки, в яких територіальний центр надає обслуговування літнім людям.
Також нададуть певні побутові послуги, які людина не здатна виконати самостійно: перукарські, швацькі, ремонтні тощо.
Соціальний працівник, відповідно до напрямку й ситуації, може виконати такі види послуг:
Також соціальні працівники можуть організувати зустріч з психологом, психіатром або сприяти поліпшенню стосунків з іншими людьми.
Щоб тобі надали соціальну допомогу, треба особисто подати письмову заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
Далі все відбувається таким чином:
Вже з червня пенсіонерам та тим, хто отримує соціальні виплати варто чекати змін. Які нововведення та зміни відбудуться у державних виплатах.
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