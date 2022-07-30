Як оформити соцобслуговування: хто має право отримати, які послуги входять

Будь-хто може потрапити у скрутне становище й потребувати допомоги. Найбільш вразливою групою є діти та літні люди.

Сьогодні розповімо про те, яку соціальну допомогу можуть отримати пенсіонери, які цього потребують.

Хто може отримати соціальну допомогу?

Територіальні центри соціального обслуговування надають допомогу літнім людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, не можуть самостійно подбати про себе і потребують сторонньої допомоги.

Такі центри безкоштовно надають допомогу й соціальне обслуговування тим, хто втратив рідних і не має людей, які б доглядали за ними.

Мають право отримати таку допомогу:

люди похилого віку, інваліди, хворі, які потребують постійної допомоги;

безробітні, які зареєстровані в державній службі зайнятості.

Обслуговування надається, якщо сукупний дохід родини на місяць є нижчим за прожитковий мінімум.

На яку допомогу розраховувати?

Є чотири напрямки, в яких територіальний центр надає обслуговування літнім людям.

Допомога вдома — такі послуги надають людям, які втратили здатність рухатися чи пересуватися або це дається їм із великими труднощами. Зазвичай ці люди мають III, IV, V групу рухової активності. Соціально-медичні послуги — надаються тим, хто потребуює соціально-медичної допомоги і може перебувати в колективі. Соціально-побутова адаптація — надається людям, які можуть перебувати в колективі, але частково втратили свої рухові здібності. Цей напрямок допомагає таким людям пристосуватися до соціуму й побуту. Надання адресної натуральної та грошової допомоги — цей напрямок передбачає те, що людину забезпечать усім необхідним: одягом, взуттям, їжею, ліками тощо.

Також нададуть певні побутові послуги, які людина не здатна виконати самостійно: перукарські, швацькі, ремонтні тощо.

На які конкретно послуги можна розраховувати?

Соціальний працівник, відповідно до напрямку й ситуації, може виконати такі види послуг:

приготувати або допомогти в приготуванні їжі вдома, годуванні, доставці гарячих обідів з їдальні, кафе, інших закладів

придбати та доставити товари з магазину або базару, доставити книги, газети, журнали, медикаменти за кошти громадян, які обслуговуються

викликати лікаря, надати допомогу під час огляду, під час відвідування лікарень, організувати консультації лікарів тощо;

допомогти у прибиранні квартири, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, у дрібному ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

оформити документи на отримання субсидій на оплату комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внести платежі;

почитати пресу;

інші соціальні послуги.

Також соціальні працівники можуть організувати зустріч з психологом, психіатром або сприяти поліпшенню стосунків з іншими людьми.

Як отримати соціальне обслуговування?

Щоб тобі надали соціальну допомогу, треба особисто подати письмову заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Далі все відбувається таким чином:

Протягом трьох днів управління надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання людини, щоб отримати медичний висновок, що пенсіонер не може обслуговуватися самостійно. За 10 робочих днів лікарня надає медичний висновок управлінню. На основі цього приймається рішення, надавати соціальне обслуговування чи ні, в межах трьох днів. Якщо відповідь позитивна, то управління праці та соціального захисту надсилає територіальному центру заяву людини разом із медичним висновком. Після цього центр складає карту індивідуальних потреб людини, які будуть надаватися працівником соціального захисту.

Вже з червня пенсіонерам та тим, хто отримує соціальні виплати варто чекати змін. Які нововведення та зміни відбудуться у державних виплатах.

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