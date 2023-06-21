Если ничего не помогает: как отмыть руки от шелковицы в домашних условиях

Плоды дерева шелковица любят как взрослые, так и дети. Ведь это растение дает очень много кисленьких и сладких ягод. Но отмыть от них руки — задача со звездочкой.

Как отмыть руки от шелковицы, если уже ничего не помогает — читай в материале.

Как отмыть руки от шелковицы: эффективные методы

Раствор лимонной кислоты. Многие знают, что она обладает отбеливающим эффектом. Для приготовления средства раствори в 1,5 л теплой воды пакет лимонной кислоты. После этого перелей полученный состав в тазик и опусти в него руки на десять минут. После этого тщательно вымой руки и пальцы с мылом. Кроме лимонной кислоты, таким же эффектом обладает уксус. Но важно помнить, что раствор жидкости должен быть слабоконцентрированным. Долька лимона. Ею необходимо просто протереть руки. Неспелые ягоды. Возьми несколько зеленых ягод и тщательно разотри их в ладонях. Это нужно делать пять — сем минут. Сок вишни или смородины. Для метода возьми несколько спелых ягод и выдави из них сок на руки. После этого тщательно протри им пальцы и ладони, а в конце необходимо воспользоваться водой и мылом. Кислица или щавель. Эти растения часто можно увидеть возле огорода или участка. Просто разотри листья в ладонях, и они снова станут чистыми.

Как отмыть одежду от шелковицы

Для отбеливания пятен от этих ягод подойдет ручная стирка. Просто постирай вручную любую вещь в течение 20 минут с добавлением хорошего стирального порошка. Таким образом, одежда, кожа на пальцах и ладонях вновь приобретет естественный оттенок.

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Как отмыть руки от шелковицы: меры предосторожности

Когда ты будешь отмывать руки от шелковицы, важно помнить о соблюдении определенных правил, которые касаются здоровья. Например:

Лучше не используй металлические мочалки и другие агрессивные аксессуары, чтобы избавиться от черных пятен на руках. Таким образом, есть риск повредить кожу. Откажись от абразивных веществ. Например, не наливай на руки ацетон, жидкости для смазывания деталей в стремлении отбелить руки после сбора ягод. Столовым уксусом пользуйся очень редко и добавляй средство в маленьком количестве. Если ты купил(-а) специальное средство в целях отбеливания пальцев и ладоней, четко следуй инструкции по применению. После всех этих методов важно подпитать кожу рук жирным кремом.

Здоровье кожи зависит от комплекса факторов. Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.

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