Якщо нічого не допомагає: як відмити руки від шовковиці в домашніх умовах

Плоди дерева шовковиця люблять як дорослі, так і діти. Адже ця рослина дає дуже багато кисленьких та солодких ягід. Але відмити від них руки — завдання із зірочкою.

Як відмити руки від шовковиці, якщо вже нічого не допомагає — читай у матеріалі.

Як відмити руки від шовковиці: ефективні методи

Розчин лимонної кислоти. Багато хто знає, що вона має відбілювальний ефект. Для приготування засобу розчини в 1,5 л теплої води пакет лимонної кислоти. Після цього перелий отриманий склад у тазик і опусти в нього руки на десять хвилин. Далі ретельно вимий руки та пальці з милом. Крім лимонної кислоти, такий же ефект має оцет. Але важливо пам’ятати, що розчин рідини має бути слабоконцентрованим. Шматочок лимона. Ним потрібно просто протерти руки. Незрілі ягоди. Візьми кілька зелених ягід і ретельно розітри їх у долонях. Це потрібно робити протягом п’яти – семи хвилин. Сік вишні або смородини. Для методу візьми кілька стиглих ягід і вичави їх сік на руки. Після цього ретельно протри ним пальці та долоні, а в кінці скористайся водою та милом. Кислиця чи щавель. Ці рослини часто можна побачити біля городу чи ділянки. Просто розітри листя в долонях, і вони знову стануть чистими.

Як відмити одяг від шовковиці

Для відбілювання плям від цих ягід підійде ручне прання. Просто випери вручну будь-яку річ протягом 20 хвилин з додаванням хорошого прального порошку. Таким чином, одяг, шкіра на пальцях і долонях знову набуде природного відтінку.

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Як відмити руки від шовковиці: запобіжні заходи

Коли ти відмиватимеш руки від шовковиці, важливо пам’ятати про дотримання певних правил, які стосуються здоров’я. Наприклад:

Краще не використовуй металеві мочалки та інші агресивні аксесуари, щоб позбавитися чорних плям на руках. Таким чином є ризик пошкодити шкіру. Відмовся від абразивних речовин. Наприклад, не наливай на руки ацетон, рідини для змащування деталей, у прагненні відбілити руки після збирання ягід. Столовим оцтом користуйся дуже рідко і додай засіб у невеликій кількості. Якщо ти купив(-ла) спеціальний засіб з метою відбілювання пальців та долонь, чітко дотримуйся інструкції щодо застосування. Після всіх цих методів важливо підживити шкіру рук жирним кремом.

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