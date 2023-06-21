Якщо нічого не допомагає: як відмити руки від шовковиці в домашніх умовах

Плоди дерева шовковиця люблять як дорослі, так і діти. Адже ця рослина дає дуже багато кисленьких та солодких ягід. Але відмити від них руки — завдання із зірочкою.
Як відмити руки від шовковиці, якщо вже нічого не допомагає — читай у матеріалі.
Для відбілювання плям від цих ягід підійде ручне прання. Просто випери вручну будь-яку річ протягом 20 хвилин з додаванням хорошого прального порошку. Таким чином, одяг, шкіра на пальцях і долонях знову набуде природного відтінку.
Коли ти відмиватимеш руки від шовковиці, важливо пам’ятати про дотримання певних правил, які стосуються здоров’я. Наприклад:
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