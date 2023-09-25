Как отстирать полинявшие вещи: держи семь эффективных способов

Кто-нибудь может сталкиваться с проблемой линяния вещей после стирки. Это может быть любимое платье, футболка, блуза или даже белье… Неужели выход только один — выбросить вещь на помойку? Конечно, нет! Полинявшую одежду можно спасти. Об этом читай дальше в нашем материале.

Выстирать вещь еще раз

Вынимаешь одежду из стиральной машинки и замечаешь, что она полиняла? Сразу выстирай ее еще раз. Если эта вещь белая, то добавь отбеливатель, лучше подойдет кислородсодержащий.

Прокипятить вещь

Волынящую одежду положи в кастрюлю, добавь туда порошок и пятновыводитель. Все это нужно кипятить два-три часа, а затем прополоскать в холодной воде, сливая и набирая воду, пока она не будет чистой.

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Полоскание в марганцовке

Замочи одежду в воде и добавь туда 4-5 столовых ложек марганцовки. После 4-5 часов полоскания в этом растворе пятен от линьки не должно быть.

Замачивание пятна в соде

Приготовь смесь из пищевой соды и воды, нанеси ее на пятно. Через 10 минут постирай вещь с порошком.

Нашатырный спирт

Разведи в двух литрах теплой воды 100 мл нашатыря, замочи в растворе одежду. Через 20-30 минут замачивания прополощи вещи, чтобы убрать запах нашатыря.

Хозяйственное мыло

Если сразу после стирки ты заметила (-л) вещи, которые полиняли, то можешь попробовать хозяйственное мыло. Нанеси его локально на пятна и оставь на полчаса.

Параллельно с этим приготовь смесь из порошка (разведи средство в горячей воде).

Через 30 минут переложи загрязненную одежду в смесь. В некоторых случаях пятно сходит, но не забудь обязательно постирать ткань еще раз в машинке.

Медицинский спирт

Если твоя вещь цветная, то может помочь замачивание в медицинском спирте. Для этого нужно 100 мл спирта развести в 2 л теплой воды. Вещь замочи в растворе ровно на два часа, а затем еще раз выстирай с порошком.

Надеемся тебе пригодится один из наших советов. Чтобы предотвратить такую проблему в будущем, можно купить специальные салфетки, которые закладывают в бак машинки при стирке. Они поглощают частицы краски, отделившиеся от ткани под воздействием горячей воды, и тем самым мешают окрашиванию тканей.

Помни, что белые, цветные и темные вещи нужно стирать отдельно, а также обращай внимание на ткань.

Если на бирке новой вещи нет рекомендаций по стирке, лучше не рисковать и первый раз постирать ее отдельно вручную, чтобы посмотреть, не линяет ли ткань.

Кстати, раньше мы еще рассказывали, почему некоторые вещи оставляют на коже краситель.

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