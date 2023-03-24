Как пересаживать кактусы, чтобы не травмироваться иголками — полезные советы

Кактус — одно из самых распространенных комнатных растений. Оно экзотически выглядит и нравится многим. Некоторые виды кактусов разрастаются настолько быстро, что возникает необходимость часто их пересаживать. В материале мы рассказываем, как пересадить кактус, чтобы не пораниться иглами.

Как пересадить кактус: инструкция, чтобы не пораниться иглами

Большинство видов кактусов имеют достаточно острые иголки, которые при неправильной пересадке растения могут повредить кожу рук. Иглы нужны кактусам, чтобы защищаться от угроз. Поэтому для пересадки кактуса придется использовать кое-какие подручные средства.

Подготовь растение — убери лопаткой верхний слой почвы. Застели поверхность, на которой будешь работать, газетами или клеенкой. Оберни кактус полотенцем или тканью, переверни горшок. Достань кактус и разрыхли землю, освободи корневую систему от лишней земли. Отрежь засохшие корни, с болезнями и деформациями.

Если кактус выходит из горшка плохо, не жми на него, а постучи по дну.

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После этого насыпь землю в новый горшок и помести туда кактус, обернутый в ткань. Досыпь необходимое количество земли, в самом конце можно снимать ткань с кактуса.

Для пересадки небольших кактусов можно использовать кухонную прихватку или обернуть его малярным скотчем.

Для более крупных сортов можно использовать кожаные перчатки, металлические щипцы.

Не рекомендуется использовать садовые перчатки, ведь они довольно мягкие, иглы кактуса могут легко вонзиться в кожу сквозь них.

Как правильно пересаживать кактус

Кактусы растут довольно медленно, поэтому смена горшка им нужна раз в 3-5 лет. Для пересадки кактуса выбери горшок, который будет больше в диаметре на 3-5 см. Лучшим грунтом для такого растения является специализированный. Его можно найти в магазинах для сада и огорода.

Почва для кактусов имеет в составе полезные вещества, которые необходимы именно этому растению, поэтому добавлять подкормки будет не нужно. Если у тебя нет возможности приобрести такую почву, можешь добавить в свой горшок крупный песок.

За 2-3 дня до пересадки не поливай кактус, чтобы упростить его пересадку. Поливать растение можно через 5-7 дней после пересадки.

Поставь растение на солнечное место и следи за тем, как оно впитывает воду. После того как кактус поглотит первый полив, можно возвращаться к привычному режиму увлажнения растения.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за комнатными растениями.

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