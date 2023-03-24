Як пересаджувати кактуси, щоб не травмуватися голками — корисні поради

Кактус — одна з найпоширеніших кімнатних рослин. Вона екзотично виглядає і подобається багатьом. Деякі види кактусів розростаються настільки швидко, що виникає потреба часто їх пересаджувати. В матеріалі ми розповідаємо, як пересадити кактус, щоб не поранитися голками.

Як пересадити кактус: інструкція, щоб не поранитися голками

Більшість видів кактусів мають доволі гострі голки, які за неправильної пересадки рослини можуть пошкодити шкіру рук. Голки потрібні кактусам, щоб захищатися від загроз. Тому для пересадки кактуса доведеться використати деякі підручні засоби.

Підготуй рослину — прибери лопаткою верхній шар ґрунту. Застели поверхню, на якій працюватимеш, газетами або клейонкою. Обгорни кактус рушником або тканиною, переверни горщик. Дістань кактус та розпуши землю, звільни кореневу систему від зайвої землі. Відріж коріння, яке засохло, з хворобами та деформаціями.

Якщо кактус виходить з горщика погано, не тисни на нього, а постукай по дну.

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Після цього насип землю в новий горщик та помісти туди кактус, обгорнений у тканину. Досип необхідну кількість землі, в самому кінці можна знімати тканину з кактуса.

Для пересаджування невеликих кактусів можна використати кухонну прихватку або обгорнути його малярським скотчем.

Для більших сортів можна використати шкіряні рукавиці, металеві щипці.

Не рекомендується використовувати садові рукавиці, адже вони доволі м’які, голки кактуса можуть легко увіп’ястися в шкіру через них.

Як правильно пересаджувати кактус

Кактуси ростуть доволі повільно, тому зміна горщика їм потрібна раз на 3-5 років. Для пересадки кактуса вибери горщик, який буде більшим у діаметрі на 3-5 см. Найкращим ґрунтом для такої рослини є спеціалізований. Його можна знайти в магазинах для саду та городу.

Ґрунт для кактусів має в складі корисні речовини, які необхідні саме цій рослині, тому додавати підживлення буде не потрібно. Якщо в тебе немає можливості придбати такий ґрунт, можеш додати у свій горщик крупний пісок.

За 2-3 дні до пересадки не поливай кактус, щоб спростити його пересаджування. Поливати рослину можна за 5-7 днів після пересадки.

Постав рослину на сонячне місце та слідкуй за тим, як він всотує воду. Після того, як кактус поглине перший полив, можна повертатися до звичного режиму зволоження рослини.

Раніше ми розповідали, як доглядати за кімнатними рослинами.

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