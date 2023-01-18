Лечился(-лась) за границей? Рассказываем, как получить компенсацию за временную нетрудоспособность: алгоритм действий

С началом полномасштабного вторжения миллионы граждан Украины выехали за границу и находятся там по сей день. Однако болезнь может застать нас в любой момент.

Украинцы, которые лечились, находясь за границей, или выехали за границу для продолжения лечения имеют право на получение компенсации своей нетрудоспособности. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения

Как получить компенсацию, если заболел(-а) за границей

Сначала нужно оформить больничный в стране, где находишься. Затем обратись к своему семейному или лечащему врачу.

Сейчас также смотрят

На основании иностранных медицинских документов с нотариальным переводом врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Если у тебя нет возможности отправить документы, подтверждающие, что ты заболел(-а) за границей, своему врачу непосредственно во время болезни, при этом имея их на руках — не волнуйся.

По возвращении в Украину у тебя будет возможность получить выплаты в течение года после лечения.

Как получить компенсацию, если выезжаешь за границу для продолжения лечения

В таком случае у тебя уже должна быть открыта справка о временной нетрудоспособности в Украине. Для продления срока этой справки нужно прислать лечащему врачу иностранные медицинские документы, в которых должны быть указаны сроки твоей нетрудоспособности.

Таким образом, в случае успешного формирования листа нетрудоспособности в реестре электронных листов нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины ты сможешь быстрее получить гарантированные государством социальные выплаты, — отмечают в Минздраве.

В каких категориях может быть оформлена справка о временной нетрудоспособности при лечении за рубежом

Заболевание или травма общего характера.

Уход за больным ребенком.

Беременность и роды.

Ортопедическое протезирование.

Если лечение за границей достаточно длительное, например, в случае онкологического заболевания, то отправлять иностранные медицинские документы, подтверждающие временную нетрудоспособность вместе с переводом, нужно так же своему лечащему врачу-куратору.

При условии, что временная нетрудоспособность длится более 120 дней, соответствующая врачебная комиссия сможет принять решение об установлении инвалидности заочно.

Также, если после возвращения в Украину ты не мог (могла) работать более 120 дней, врач также сформирует медицинское заключение в сроках нетрудоспособности в соответствии с иностранными документами.

Ранее мы рассказывали, как получить справку о несудимости

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!