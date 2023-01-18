Лікувався(-лася) за кордоном? Розповідаємо, як отримати компенсацію за тимчасову непрацездатність: алгоритм дій

З початком повномасштабного вторгнення мільйони громадян України виїхали за кордон і перебувають там по сьогодні. Проте хвороба може застати нас зненацька у будь-який момент.

Українці, які лікувалися, перебуваючи за кордоном, або виїхали за кордон для продовження лікування, мають право на отримання компенсації своєї непрацездатності. Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я

Як отримати компенсацію, якщо захворів(-ла) за кордоном

Спершу потрібно оформити лікарняний в країні, де перебуваєш. Далі звернись до свого сімейного чи лікаря-куратора.

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На підставі іноземних медичних документів з нотаріальним перекладом лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Якщо ти не маєш змоги надіслати документи, які підтверджують що ти занедужав(-ла) за кордоном своєму лікарю безпосередньо під час хвороби, при цьому маючи їх на руках, — не хвилюйся.

Після повернення в Україну ти зможеш отримати виплати протягом року після лікування.

Як отримати компенсацію, якщо виїжджаєш за кордон для продовження лікування

У такому разі у тебе вже має бути відкрита довідка про тимчасову непрацездатність в Україні. Для продовження строку цієї довідки потрібно надіслати лікарю-куратору іноземні медичні документи, в яких має бути зазначено строки твоєї непрацездатності.

Відповідно, у разі успішного формування листка непрацездатності в реєстрі електронних листків непрацездатності Пенсійного фонду України ти зможеш швидше отримати гарантовані державою соціальні виплати, — зазначають у МОЗ.

У яких категоріях може бути оформлено довідку про тимчасову непрацездатність при лікуванні за кордоном

Захворювання або травма загального характеру.

Догляд за хворою дитиною.

Вагітність та пологи.

Ортопедичне протезування.

Якщо лікування за кордоном досить тривале, наприклад, у разі онкологічного захворювання, то надсилати іноземні медичні документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність, разом з перекладом, потрібно так само своєму лікарю-куратору.

За умови, що тимчасова непрацездатність триває понад 120 днів, відповідна лікарська комісія зможе ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно.

Також, якщо після повернення в Україну ти не міг (могла) працювати понад 120 днів, лікар також сформує медичний висновок у термінах непрацездатності відповідно до іноземних документів.

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