Как правильно хранить хризантемы зимой, чтобы радоваться новому пышному цветению

Только на первый взгляд хризантемы кажутся устойчивыми к обычной зимовке в открытом грунте. На самом деле их корни не выносят намокания и, покрывшись льдом, погибают. Чтобы этого не произошло, нужно правильно подготовить цветы к холодам. Как хранить хризантемы зимой, чтобы весной они были здоровыми и готовыми цвести пышно и ярко — читай в материале.

Как сохранить хризантемы зимой, не выкапывая их

Холодостойкие садовые хризантемы можно оставить на клумбе, не выкапывая. Но и с ними придется поработать: после первых заморозков подрезаем стебли до 15 см. Обрабатываем кустики и почву вокруг раствором медного купороса (10 г на 0,5 л воды) или бордоской жидкостью — для профилактики грибковых заболеваний.

Затем куст слегка окучиваем торфом, компостом, легкой землей. Важно, чтобы рядом не осталось канавок, где скапливается вода. Сверху насыпаем сухую мульчу (слоем 30-40 см). Хорошо, если в ней будут шишки, хвоя — они добавляют укрытию объема и обеспечивают проветривание.

Как хранить хризантемы зимой — проверенные способы

Если ожидаются сильные морозы — сверху можно уложить еловые ветки или несколько слоев покровного материала, например агроволокна. Можно накрыть ведром или ящиком. Но любая конструкция должна быть проветриваемая, с отверстиями внизу.

Некоторые дачники укрывают хризантемы совершенно простым способом: после того, как первый мороз побьет цветы, просто обрезают хризантемы и обкладывают их еловыми ветвями. Если зима не суровая, то пригодится и такой вариант, тем более, что хвоя обладает дезинфицирующими свойствами, и это укрытие не спровоцирует грибковое заболевание.

Также некоторые опытные садоводы предлагают хранить хризантемы зимой в углублениях. Для этого выкапывают небольшую траншею глубиной до 70 см или в полметра и укладывают туда хризантемы с комьями земли на корневищах. Сверху засыпают торфом, легкой землей и опилками, закрывают пленкой или рубероидом. Весной яму раскапывают и пересаживают хризантемы на нужное место.

Как хранить хризантемы зимой в погребе (в другом помещении)

Подвал или погреб частного дома — еще один проверенный вариант хранения. Для него хризантемы выкапываем перед первыми заморозками, обычно — в ноябре. Если чуть позже — тоже не критично. Предварительно все стебли обрезаем до 10 см. На корнях оставляем ком земли.

Если пол в погребе не земляной, то храним корневище хризантем в ящике или других емкостях со смесью торфа и песка.

До устойчивых заморозков корневища лучше оставлять на улице, поскольку в помещении они могут двинуться в рост и терять силы.

Оптимальная температура для зимовки хризантем в подвале или погребе — от 0 до +4 ° С, допустимо от -1 до +5 ° С. Если в погребе земляной пол, то корневища укладываем прямо на него, плотно прижимая их друг к другу. Так они будут увлажняться прямо от земли.

Если храним цветы в дачных домах, гаражах или на лоджиях, корневища с землей можно держать в ящиках, досыпав в них торфа и опилок. Желательно укрыть ящики воздухопроницаемым материалом.

По возможности раз в месяц емкости с хризантемами слегка увлажняем из пульверизатора (особенно это важно для шаровидных хризантем). Если появилась поросль — срезаем.

Можно также пересадить хризантемы на зиму в горшки — тоже отличный и безопасный для хранения способ.

Раньше мы рассказывали, как выкапывать калы осенью.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!