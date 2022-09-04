Как правильно питаться после ранений и травм: советы нутрициолога

Любые травмы тянут за собой целый комплекс реабилитационных упражнений. Во время восстановления организма важно следить за диетой — чтобы не перегружать тело тяжелой пищей. После ранений, больших кровопотерь или воспалений важно изучить тему диетического питания.

О правильном рационе для тех, кто перенес тяжелые травмы и ранения, рассказала нутрициолог Марина Грушевская изданию Ivona.

Правила питания после ранения и травм:

Вода очень важна для восстановления и улучшения состояния организма, поскольку после стрессовых ситуаций (травм и ранений) он сильно перегружен.

Желательно пить хотя бы 1,5–2 л воды в день. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Если лимон не вызывает дискомфорта в желудке, то можно добавлять его, также можно положить в воду мяту и огурец.

Дополнительные напитки: отвар шиповника, так как он повышает уровень свертывания крови, ромашковый чай, травяные сборы для повышения иммунитета, зеленый чай, комбуча, напиток из куркумы (теплое растительное молоко + куркума по вкусу), гранатовый сок.

отвар шиповника, так как он повышает уровень свертывания крови, ромашковый чай, травяные сборы для повышения иммунитета, зеленый чай, комбуча, напиток из куркумы (теплое растительное молоко + куркума по вкусу), гранатовый сок. Что нужно убрать из питания: полуфабрикаты и фастфуд (сосиски, колбасы, консервы), следует минимизировать кофе и сладкую воду, а также фабричные сладости (конфеты и пирожные). Однако, если сладкого хочется, в небольшом количестве можно есть черный шоколад, домашнюю выпечку, мед, сухофрукты, чиа-пудинг.

Какие продукты лучше исключить из рациона после травм

Лучше ограничить употребление молочных продуктов: полностью убрать из рациона молоко, а в небольших количествах употреблять творог, кефир, йогурт (несладкий). Добавляем в меню сливочное масло и твердый выдержанный сыр — пармезан или козьий сыр. Лучше покупать хлеб из цельнозерновой муки. Булочки, пирожные и другую продукцию из белой муки не стоит употреблять. Выбирай продукты из рисовой, гречневой или овсяной муки. Обязательны каши в рационе: гречка, рис нешлифованный, киноа, пшено, овсянка (выбирай ту, которая варится дольше). Ягоды способствуют понижению воспаления, восстанавливают печень, поэтому они должны быть в рационе постоянно.

До трех основных приемов пищи следует добавлять еще два перекуса. Хорошим вариантом станет смузи —можешь попробовать добавлять в него авокадо, базилик, укроп и петрушку, листовой салат, огурцы, зеленые яблоки, чернику, сельдерей, шпинат, киви, мяту, малину, одуванчик, лайм, брокколи, цветную капусту и ростки.

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Важные макро- и микронутриенты для восстановления:

Белок (регенерация и восстановление клеток): в каждом приеме пищи должны быть белки, кроме ужина. Мясо любое, рыба, морепродукты, яйца, бобовые, киноа, гречка, семена, орехи. Постарайся добавлять в каждый прием пищи по 1 ч. л. семена (сделай микс: конопляные, тыквенные, кунжут). Также добавляй по 1 горсти орехов в день (миндаль, бразильский орех, грецкий). Цинк (регенерация клеток, повышение иммунитета и снижение воспаления): орехи, семена, рис, овес, мясо, морепродукты, бобовые, яйца, гречка, киноа. Железо (обновление кровопотерь): печень, яйца, мясо, морепродукты, тыквенные семена, брокколи, черный шоколад, киноа, шпинат, гранат. Витамин С (регенерация тканей, поддержка надпочечников): отвар шиповника или клубники, шпинат, брокколи, цветная капуста, киви, помидоры, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, кислая капуста.

График питания для тех, кто получил ранение

Завтрак

На завтрак лучше выбирать продукты из следующих категорий: белки, жиры и зелень. Углеводами может обеспечить хлеб/хлебец.

Пример завтрака

белки: яйца

жиры: авокадо, масло, семена, бекон

зеленая часть: овощи, зелень

Обед

На обед лучше выбирать продукты из следующих категорий: белки, жиры, углеводы, зеленая часть. Обязательно добавляй углеводы.

Пример обеда

белки: мясо

жиры: авокадо, масло, семена

зеленая часть: овощи, зелень

углеводы: киноа

Ужин

На ужин лучше выбирать продукты из следующих категорий: белки (на ужин белков может быть меньше, чем на завтрак и обед, или вообще можно сделать вегетарианский ужин; рыба на вечер лучше мяса), жиры, углеводы, зеленая часть (лучше приготовленные овощи).

Варианты перекусов

Орехи, овощи, сыр, ягоды, конопляный протеин, хлебец с красной рыбой/маслом/хумусом, чиа-пудинг.

Если ты до сих пор не ел/не ела овощи в таком количестве, то нужно увеличивать их количество постепенно. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если будет дискомфорт, вздутие, то увеличивать количество овощей нужно очень медленно. Так же с жирами.

Питание — это одна из составляющих гармоничного самочувствия, особенно когда человек нуждается в особом уходе. Но кроме еды также важно заботиться об эмоциональном состоянии того, кто пережил страшные вещи: как подготовиться к возвращению военного домой мы рассказывали тебе раньше.

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