Как правильно питаться после ранений и травм: советы нутрициолога

Любые травмы тянут за собой целый комплекс реабилитационных упражнений. Во время восстановления организма важно следить за диетой — чтобы не перегружать тело тяжелой пищей. После ранений, больших кровопотерь или воспалений важно изучить тему диетического питания.
О правильном рационе для тех, кто перенес тяжелые травмы и ранения, рассказала нутрициолог Марина Грушевская изданию Ivona.
Желательно пить хотя бы 1,5–2 л воды в день. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Если лимон не вызывает дискомфорта в желудке, то можно добавлять его, также можно положить в воду мяту и огурец.
Желательно пить хотя бы 1,5–2 л воды в день. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Если лимон не вызывает дискомфорта в желудке, то можно добавлять его, также можно положить в воду мяту и огурец.
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До трех основных приемов пищи следует добавлять еще два перекуса. Хорошим вариантом станет смузи —можешь попробовать добавлять в него авокадо, базилик, укроп и петрушку, листовой салат, огурцы, зеленые яблоки, чернику, сельдерей, шпинат, киви, мяту, малину, одуванчик, лайм, брокколи, цветную капусту и ростки.
На завтрак лучше выбирать продукты из следующих категорий: белки, жиры и зелень. Углеводами может обеспечить хлеб/хлебец.
Пример завтрака
На обед лучше выбирать продукты из следующих категорий: белки, жиры, углеводы, зеленая часть. Обязательно добавляй углеводы.
Пример обеда
На ужин лучше выбирать продукты из следующих категорий: белки (на ужин белков может быть меньше, чем на завтрак и обед, или вообще можно сделать вегетарианский ужин; рыба на вечер лучше мяса), жиры, углеводы, зеленая часть (лучше приготовленные овощи).
Орехи, овощи, сыр, ягоды, конопляный протеин, хлебец с красной рыбой/маслом/хумусом, чиа-пудинг.
Если ты до сих пор не ел/не ела овощи в таком количестве, то нужно увеличивать их количество постепенно. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если будет дискомфорт, вздутие, то увеличивать количество овощей нужно очень медленно. Так же с жирами.
Если ты до сих пор не ел/не ела овощи в таком количестве, то нужно увеличивать их количество постепенно. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если будет дискомфорт, вздутие, то увеличивать количество овощей нужно очень медленно. Так же с жирами.
Питание — это одна из составляющих гармоничного самочувствия, особенно когда человек нуждается в особом уходе. Но кроме еды также важно заботиться об эмоциональном состоянии того, кто пережил страшные вещи: как подготовиться к возвращению военного домой мы рассказывали тебе раньше.
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