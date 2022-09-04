Як правильно харчуватися після поранень і травм: поради нутриціологині

Травми та поранення несуть за собою комплекс реабілітаційних вправ та обмежень. Серед усього однією з найважливіших складових є дієта — аби не перенавантажувати свій організм важкою їжею.
Про правильний раціон для тих, хто переніс травму, розповіла нутриціологиня Марина Грушевська виданню Ivona.
Бажано пити хоча б 1,5-2 л води на день. Вода має бути теплою або кімнатної температури. Якщо лимон не викликає дискомфорту у шлунку, то можна додавати його, також можна класти у воду м’яту та огірок.
Бажано пити хоча б 1,5-2 л води на день. Вода має бути теплою або кімнатної температури. Якщо лимон не викликає дискомфорту у шлунку, то можна додавати його, також можна класти у воду м’яту та огірок.
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До трьох основних прийомів їжі варто додати ще два перекуси. Хорошим варіантом стане смузі — серед компонентів можеш спробувати додавати авокадо, базилік, кріп та петрушку, листовий салат, огірки, зелені яблука, чорниця, селеру, шпинат, ківі, м’яту, малину, кульбабу, лайм, броколі, цвітну капусту, буряк та паростки.
На сніданок краще вибирати продукти із таких категорій: білки, жири та зелень. Вуглеводами може забезпечити хліб/хлібець.
Приклад сніданку
На обід краще вибирати продукти із таких категорій: білки, жири, вуглеводи, зелена частина. Обов’язково додавай вуглеводи.
Приклад обіду
На вечерю краще обирати продукти з таких категорій: білки (на вечерю білків може бути менше, ніж на сніданок та обід, або взагалі можна зробити вегетаріанську вечерю; риба на вечір краще за м’ясо), жири, вуглеводи, зелена частина (краще приготовані овочі).
Горіхи, овочі, сир, ягоди, конопляний протеїн, хлібець з червоною рибою/олією/хумусом, чіа-пудинг.
Якщо ти дотепер не їв/не їла овочі в такій кількості, то треба збільшувати їхнє дозування поступово. Важливо дослухатися до своїх відчуттів. Якщо буде дискомфорт, здуття, то збільшувати кількість овочів треба дуже повільно. Так само із жирами.
Якщо ти дотепер не їв/не їла овочі в такій кількості, то треба збільшувати їхнє дозування поступово. Важливо дослухатися до своїх відчуттів. Якщо буде дискомфорт, здуття, то збільшувати кількість овочів треба дуже повільно. Так само із жирами.
Харчування — це одна зі складових гармонійного самопочуття, особливо коли людина потребує особливого догляду. Але окрім їжі також важливо дбати про емоційний стан того, хто пережив страшні речі: як підготуватись до повернення військового додому ми розповідали тобі раніше.
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