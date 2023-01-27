Зеленое наслаждение для красивой фигуры: как приготовить брюссельскую капусту с изюмом

Брюссельская капуста невероятно полезна и станет отличным гарниром для тех, кто хочет держать себя в форме. Но из-за того, что выглядит она странно, становится непонятно, что из нее приготовить, чтобы было вкусно, питательно и не пресно.

Если твоя фантазия заканчивается на том, чтобы отварить брюссельскую капусту со щепоткой соли, то на помощь придет простой рецепт от звездного шефа Евгения Клопотенко.

Изюм пропитает капусту приятной сладкой ноткой. А если добавишь к этому тандему еще и сливочное масло, чуть-чуть розового перца и лимонного сока, чтобы капуста не потеряла свой яркий цвет, то произойдет вкусовой экстаз.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты для запеченной брюссельской капусты с изюмом

Хватит дразниться, пора переходить к делу. Для приготовления этого блюда тебе понадобится всего несколько продуктов:

500 г брюссельской капусты

50 г сливочного масла 82,5%

50 г белого изюма

1 ст. л. лимонного сока

щепотка розового перца, подойдет также красный или смесь перцев горошком

соль по вкусу

Приготовление

Если у тебя есть всего 15 минут до отключения света, а нужно приготовить еду, то этот рецепт — идеальный и быстрый вариант, который спасет от голода.

Сразу поставь духовку на 180 °С, чтобы она разогрелась. Выбери тугие кочаны капусты, без желтых или темных пятен на листьях и переходи к приготовлению.

Очисти брюссельскую капусту от верхних листов и немного срежь кочаны, затем выложи в форму. Добавь белый сладкий изюм, без предварительного замачивания, и сбрызни содержимое лимонным соком.

Приправь все специями и солью, перемешай, сверху выложи порезанные кусочки сливочного масла, после чего отправь будущее блюдо в духовку.

Оставь капусту выпекаться на 15 минут при температуре 180 °С. Капуста должна немного хрустеть. Если передержишь, она потеряет цвет и вкус.

После приготовления можно сразу подавать запеченную брюссельскую капусту с изюмом на стол. По желанию можешь дополнительно сбрызнуть блюдо лимонным соком.

Если ты не понимаешь, как можно есть такую маленькую капусту, у нас есть для тебя три лучших рецепта квашеной капусты в домашних условиях.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.