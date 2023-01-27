Зеленое наслаждение для красивой фигуры: как приготовить брюссельскую капусту с изюмом

Брюссельская капуста невероятно полезна и станет отличным гарниром для тех, кто хочет держать себя в форме. Но из-за того, что выглядит она странно, становится непонятно, что из нее приготовить, чтобы было вкусно, питательно и не пресно.
Если твоя фантазия заканчивается на том, чтобы отварить брюссельскую капусту со щепоткой соли, то на помощь придет простой рецепт от звездного шефа Евгения Клопотенко.
Изюм пропитает капусту приятной сладкой ноткой. А если добавишь к этому тандему еще и сливочное масло, чуть-чуть розового перца и лимонного сока, чтобы капуста не потеряла свой яркий цвет, то произойдет вкусовой экстаз.
Хватит дразниться, пора переходить к делу. Для приготовления этого блюда тебе понадобится всего несколько продуктов:
Если у тебя есть всего 15 минут до отключения света, а нужно приготовить еду, то этот рецепт — идеальный и быстрый вариант, который спасет от голода.
Сразу поставь духовку на 180 °С, чтобы она разогрелась. Выбери тугие кочаны капусты, без желтых или темных пятен на листьях и переходи к приготовлению.
После приготовления можно сразу подавать запеченную брюссельскую капусту с изюмом на стол. По желанию можешь дополнительно сбрызнуть блюдо лимонным соком.
Если ты не понимаешь, как можно есть такую маленькую капусту, у нас есть для тебя три лучших рецепта квашеной капусты в домашних условиях.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.