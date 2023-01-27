Зелена насолода для гарної фігури: як приготувати брюссельську капусту з родзинками

Брюссельська капуста неймовірно корисна і стане чудовим гарніром для тих, хто хоче тримати себе у формі. Але через те, що виглядає вона дивно, стає не зрозуміло, що з неї приготувати, щоб було смачно, поживно та не прісно.

Якщо твоя фантазія закінчується та тому, щоб відварити брюссельську капусту з дрібкою солі, то на поміч прийде простий рецепт від зіркового шефа Євгена Клопотенка.

Родзинки просочать капусту приємною солодкою ноткою. А якщо додаси до цього тандему ще й масло, трішки рожевого перцю та лимонного соку, щоб капуста не втратила свій яскравий колір, то станеться смаковий екстаз.

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Інгредієнти для запеченої брюссельської капусти з родзинками

Годі дражнитися, час переходити до справи. Для приготування цієї страви тобі знадобиться всього кілька продуктів:

500 г брюссельської капусти

50 г масла 82,5%

50 г білих родзинок

1 ст. л. лимонного соку

дрібка рожевого перцю, підійде також червоний чи суміш перців горошком

сіль до смаку

Приготування

Якщо в тебе є всього 15 хвилин до вимкнення світла, а треба приготувати їжу, то цей рецепт — ідеальний та швидкий варіант, який врятує тебе від голоду.

Одразу увімкни духовку на 180 °С, щоб вона розігрілася. Вибери тугі качанчики капусти, без жовтих чи темних плям на листах та переходь до приготування.

Очисти брюссельську капусту від верхніх листів та трішки зріж качани, після того виклади у форму. Додай білих солодких родзинок, без попереднього замочування, та покропи вміст лимонним соком.

Приправ усе спеціями та сіллю, перемішай, зверху виклади порізані шматочки масла, після цього відправ майбутню страву у духовку.

Залиш капусту випікатися на 15 хвилин за температури 180 °С. Капуста має трішки хрумкотіти. Якщо перетримаєш, вона втратить колір та смак.

Після приготування можна одразу подавати запечену брюссельську капусту з родзинками до столу. За бажанням додатково скропи страву лимонним соком.

Якщо ж ти не розумієш, як можна їсти таку маленьку капусту, ми маємо для тебе три найкращі рецепти квашеної капусти в домашніх умовах.

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