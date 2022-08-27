Свежий и нежный: как приготовить легкий салат из баклажанов

Мы так привыкли видеть баклажаны в достаточно калорийных блюдах. В одном стараемся их пожарить и превратить в какую-то башню, в другом – закручиваем в рулетики.
Однако мы довольно часто обходим вниманием этот овощ, когда речь идет о салатах, поскольку обычных помидоров с огурцами всегда более чем достаточно.
Поэтому сегодня именно тот день, когда стоит попробовать что-нибудь новое и приготовить действительно свежий и нежный салат из баклажана, наполненный летним солнышком.
А если ты хочешь попробовать что-то совершенно новое, тогда читай, как приготовить баклажаны по-сицилийски по рецепту Эктора Хименеса-Браво.
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