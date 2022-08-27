Свежий и нежный: как приготовить легкий салат из баклажанов

Мы так привыкли видеть баклажаны в достаточно калорийных блюдах. В одном стараемся их пожарить и превратить в какую-то башню, в другом – закручиваем в рулетики.

Однако мы довольно часто обходим вниманием этот овощ, когда речь идет о салатах, поскольку обычных помидоров с огурцами всегда более чем достаточно.

Поэтому сегодня именно тот день, когда стоит попробовать что-нибудь новое и приготовить действительно свежий и нежный салат из баклажана, наполненный летним солнышком.

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Ингредиенты для салата из баклажанов

баклажан – 1 штука

помидор – 2 штуки

огурец – 1 штука

болгарский перец – 1 штука

лук – 1 штука

сыр фета – 50 граммов

листья салата – 2 штуки

оливковое масло – 1 столовая ложка

сок лимона – по своему вкусу

соль – по своему вкусу

Способ приготовления салата из баклажанов

Прежде всего, нужно помыть, обсушить и нарезать полукружками толщиной в один сантиметр баклажаны. После этого баклажаны необходимо выложить на противень. Маслом должны быть смазаны как противень, так и сами баклажаны сверху. В таком виде их можно отправлять в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Далее помыть болгарский перец, почистить от семян и нарезать его тонкой соломкой. Также нужно помыть и порезать полукольцами огурец, помидоры и лук. Затем необходимо смешать все овощи в одной посуде, добавить к ним измельченные листья салата и сыр фета. Напоследок полить салат оливковым маслом и лимонным соком и перемешать. По желанию можно добавить любимые специи.

А если ты хочешь попробовать что-то совершенно новое, тогда читай, как приготовить баклажаны по-сицилийски по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

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