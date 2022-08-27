Свіжий та ніжний: як приготувати легкий салат з баклажанів

Ми так звикли бачити баклажани у досить калорійних стравах. В одній намагаємось їх посмажити й перетворити у якусь вежу, в іншій — закручуємо в рулетики.
Однак ми досить часто оминаємо увагою цей овоч коли мова йде про салати, оскільки звичайних помідорів з огірками завжди більше ніж достатньо.
Тому сьогодні саме той день, коли варто спробувати щось нове та приготувати дійсно свіжий та ніжний салат з баклажана, що наповнений літнім сонечком.
А якщо ти прагнеш спробувати щось абсолютно нове, тоді читай, як приготувати баклажани по-сицилійськи за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!