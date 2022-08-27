Свіжий та ніжний: як приготувати легкий салат з баклажанів

Ми так звикли бачити баклажани у досить калорійних стравах. В одній намагаємось їх посмажити й перетворити у якусь вежу, в іншій — закручуємо в рулетики.

Однак ми досить часто оминаємо увагою цей овоч коли мова йде про салати, оскільки звичайних помідорів з огірками завжди більше ніж достатньо.

Тому сьогодні саме той день, коли варто спробувати щось нове та приготувати дійсно свіжий та ніжний салат з баклажана, що наповнений літнім сонечком.

Інгредієнти для салату з баклажанів

баклажан – 1 штука

помідор – 2 штуки

огірки – 1 штука

болгарський перець – 1 штука

цибуля – 1 штука

сир фета – 50 грамів

листи салату – 2 штуки

оливкова олія – 1 столова ложка

сік лимона – до свого смаку

сіль – до свого смаку

Спосіб приготування салату з баклажанів

Насамперед потрібно помити, обсушити та нарізати напівкружечками товщиною в один сантиметр баклажани. Після цього баклажани необхідно викласти на деко. Олією має бути змащене як деко, так і самі баклажани зверху. У такому вигляді їх можна відправляти у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Далі помити болгарський перець, почистити його від насіння та нарізати його тонкою соломкою. Також потрібно помити та нарізати напівкружечками огірок, помідори, та цибулю напівкільцями. Потім необхідно змішати усі овочі в одному посуді, додати до них подрібнене листя салату та сир фета. Наостанок полити салат оливковою олією та соком лимона і перемішати. За бажанням також можна додати улюблені спеції.

А якщо ти прагнеш спробувати щось абсолютно нове, тоді читай, як приготувати баклажани по-сицилійськи за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

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