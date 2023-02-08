Супервкусный и сливочный: рецепт соуса бешамель от Джейми Оливера

Бешамель — один из основных белых соусов родом из Франции. За годы существования этого соуса появилось немало рецептов: одни легче, другие сложнее.

Бешамель можно считать универсальным соусом, поскольку он прекрасно подходит к лазаньи и запеканкам, а также рыбе и отварным овощам.

Сегодня мы предлагаем приготовить соус бешамель по рецепту английского повара и ресторатора Джейми Оливера.

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Ингредиенты

160 г лука репчатого

160 г лука порей

0,5 ст. л. оливкового масла

30 г несоленого сливочного масла

60 г муки

800 мл молока

Соус бешамель: пошаговый рецепт

Почисти и произвольно нарежь 160 г лука. 160 г лука порей обрежь, тщательно промой и нарежь на кусочки. В кастрюлю среднего размера добавь растительное и сливочное масло и разогрей на среднем огне. Добавь нарезанные овощи и готовь под крышкой в течение 30 минут или до момента, пока они не размякнут и не изменят цвет. Время от времени помешивай, чтобы овощи не подгорели. Далее добавь в кастрюлю 60 г муки и тщательно перемешай с овощами. Раздели молоко на полтора стакана. Первый стакан влей в кастрюлю и перемешай до полного растворения. Со второй половиной сделай то же самое. Остальное молоко нужно влить в кастрюлю и довести до кипения, непрерывно помешивая. Уменьши огонь до минимума и вари до загустения соуса, при этом регулярно помешивая. Осторожно перелей соус в чистую кастрюлю. Это нужно для того, чтобы пригоревшие куски, прилипшие ко дну, не попали в соус и не испортили его вкус. Взбей блендером до однородной консистенции, посоли и поперчи по вкусу.

Соус бешамель по рецепту Джейми Оливера готов! Он прекрасно подойдет ко многим блюдам. Кстати, одним из них может быть лазанья. Ранее мы рассказывали, как приготовить классическую лазанью.

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