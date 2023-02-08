Супервкусный и сливочный: рецепт соуса бешамель от Джейми Оливера

Бешамель — один из основных белых соусов родом из Франции. За годы существования этого соуса появилось немало рецептов: одни легче, другие сложнее.
Бешамель можно считать универсальным соусом, поскольку он прекрасно подходит к лазаньи и запеканкам, а также рыбе и отварным овощам.
Сегодня мы предлагаем приготовить соус бешамель по рецепту английского повара и ресторатора Джейми Оливера.
Соус бешамель по рецепту Джейми Оливера готов! Он прекрасно подойдет ко многим блюдам. Кстати, одним из них может быть лазанья. Ранее мы рассказывали, как приготовить классическую лазанью.
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