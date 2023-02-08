Суперсмачний та вершковий: рецепт соусу бешамель від Джеймі Олівера

Бешамель — один з основних білих соусів, що походить із Франції. За роки існування цього соусу з’явилося чимало рецептів: одні легші, інші складніші.

Бешамель можна вважати універсальним соусом, оскільки він чудово пасує до лазаньї та запіканок, а також риби та відварених овочів.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати соус бешамель за рецептом англійського повара та ресторатора Джеймі Олівера.

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Інгредієнти

160 г цибулі

160 г цибулі порей

0,5 ст. л. оливкової олії

30 г несолоного масла

60 г борошна

800 мл молока

Соус бешамель: покроковий рецепт

Почисть та довільно наріж 160 г цибулі. 160 г цибулі порей обріж, ретельно промий та наріж на шматочки. У каструлю середнього розміру додай олію, масло та розігрій на середньому вогні. Додай нарізані овочі та готуй під кришкою протягом 30 хвилин або до моменту, поки вони не розм’якнуть та змінять колір. Час від часу помішуй, щоб овочі не підгоріли. Далі додай до каструлі 60 г борошна і ретельно перемішай з овочами. Розділи молоко на півтори склянки. Першу склянку влий до каструлі та перемішуй до повного розчинення. З іншою половиною зроби те саме. Решту молока потрібно влити в каструлю та довести до кипіння, безперервно помішуючи. Зменш вогонь до мінімуму та вари до загустіння соусу, при цьому регулярно помішуючи. Обережно перелий соус у чисту каструлю. Це потрібно для того, щоб пригорілі шматки, що прилипли до дна, не потрапили до соусу та не зіпсували його смак. Збий блендером до однорідної консистенції, посоли та поперчи на смак.

Соус бешамель за рецептом Джеймі Олівера готовий! Він чудово пасуватиме до багатьох страв. До речі, однією з них може бути лазанья. Раніше ми розповідали, як приготувати класичну лазанью

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