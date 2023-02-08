Суперсмачний та вершковий: рецепт соусу бешамель від Джеймі Олівера

Бешамель — один з основних білих соусів, що походить із Франції. За роки існування цього соусу з’явилося чимало рецептів: одні легші, інші складніші.
Бешамель можна вважати універсальним соусом, оскільки він чудово пасує до лазаньї та запіканок, а також риби та відварених овочів.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати соус бешамель за рецептом англійського повара та ресторатора Джеймі Олівера.
Соус бешамель за рецептом Джеймі Олівера готовий! Він чудово пасуватиме до багатьох страв. До речі, однією з них може бути лазанья. Раніше ми розповідали, як приготувати класичну лазанью
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