А пахнет как! Полезный пирог с голубикой, от которого радуется сердце и поет душа

Голубика — одна из самых вкусных ягод сезона. Но поскольку лето подходит к концу, лучше добавлять ягоду к вкусной выпечке.
Food-блогерка Натали Банар поделилась вкусным рецептом полезного пирога с голубикой, орехом пеканом и сметанной заливкой.
В приготовлении такого пирога нет ничего сложного. Он состоит из теста, ягод и сметанной заливки. Более того, если нет времени на приготовление теста, его всегда можно приобрести и упростить себе жизнь.
Впрочем, в песочном тесте нет ничего сложного, так что можно приготовить его и самостоятельно. Вот составляющие для песочного теста:
Для начинки тебе понадобится 300-350 г голубики, а чтобы приготовить сметанную заливку, подготовь:
По желанию можешь украсить пирог орехом пеканом.
Если ты решил(-а) приготовить тесто самостоятельно, вот как это сделать:
Пока тесто принимает форму, можно приготовить сметанную заливку. Для этого соедини сметану, яйца, корицу, ванильный экстракт, крахмал и тщательно взбей смесь до однородности. Готово.
Теперь можно сложить пирог. Для этого вынь тесто из холодильника, выложи туда голубику и покрой сметанной заливкой.
Поставь выпекать в разогретой до 180ºС духовке на 45-50 мин. После этого достань и дай остыть минимум 20-30 мин, так он лучше будет держать форму. Теперь укрась пеканом и наслаждайся вкусом.
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