А пахнет как! Полезный пирог с голубикой, от которого радуется сердце и поет душа

Голубика — одна из самых вкусных ягод сезона. Но поскольку лето подходит к концу, лучше добавлять ягоду к вкусной выпечке.

Food-блогерка Натали Банар поделилась вкусным рецептом полезного пирога с голубикой, орехом пеканом и сметанной заливкой.

Рецепт пирога с голубикой

В приготовлении такого пирога нет ничего сложного. Он состоит из теста, ягод и сметанной заливки. Более того, если нет времени на приготовление теста, его всегда можно приобрести и упростить себе жизнь.

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Ингредиенты

Впрочем, в песочном тесте нет ничего сложного, так что можно приготовить его и самостоятельно. Вот составляющие для песочного теста:

пшеничная мука — 200 г

овсяная мука — 50 г

сливочное масло — 100 г

разрыхлитель — ч.л

цедра одного лимона

мак — 30 г

яйца — 2 шт

Для начинки тебе понадобится 300-350 г голубики, а чтобы приготовить сметанную заливку, подготовь:

сметану — 350 г

яйца — 2 шт

корицу

ч.л ванильного экстракта

2 с.л кукурузного крахмала

По желанию можешь украсить пирог орехом пеканом.

Приготовление пирога с голубикой

Если ты решил(-а) приготовить тесто самостоятельно, вот как это сделать:

соедини два вида муки, разрыхлитель, цедру лимона, мак и перемешай;

к полученной смеси добавь холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Затем хорошо разомни руками муку с маслом в крошку;

добавь туда взбитые яйца и вымешай эластичное тесто. После чего подели готовое тесто по форме для выпечки так, чтобы были бортики, и отправь его в холодильник.

Пока тесто принимает форму, можно приготовить сметанную заливку. Для этого соедини сметану, яйца, корицу, ванильный экстракт, крахмал и тщательно взбей смесь до однородности. Готово.

Теперь можно сложить пирог. Для этого вынь тесто из холодильника, выложи туда голубику и покрой сметанной заливкой.

Поставь выпекать в разогретой до 180ºС духовке на 45-50 мин. После этого достань и дай остыть минимум 20-30 мин, так он лучше будет держать форму. Теперь укрась пеканом и наслаждайся вкусом.

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