А пахне як! Корисний пиріг з лохиною, від якого радіє серце й співає душа

Лохина — одна з найсмачніших ягід сезону. Та оскільки літо добігає кінця, найкраще додавати ягоду до смачної випічки.
Food-блогерка Наталі Банар поділилася смачним рецептом корисного пирога з лохиною, горіхом пеканом та сметанною заливкою.
У приготуванні такого пирога немає нічого складного. Він складається з тіста, ягід та сметанної заливки. Ба більше, якщо немає часу на приготування тіста, його завжди можна придбати та спростити собі життя.
Втім, у пісочному тісті немає нічого складного, тож можна приготувати його самостійно. Ось складові для пісочного тіста:
Для начинки тобі знадобиться 300-350 г лохини, а щоб приготувати сметанну заливку, підготуй:
За бажанням можеш оздобити пиріг горіхом пеканом.
Якщо ти вирішив(-ла) приготувати тісто самостійно, ось як це зробити:
Доки тісто набуває форми, можна приготувати сметанну заливку. Для цього поєднай сметану, яйця, корицю, ванільний екстракт, крохмаль і ретельно збий суміш до однорідності. Готово.
Тепер можна скласти пиріг. Для цього вийми тісто з холодильника, виклади туди лохину і покрий сметанною заливкою.
Постав випікати у розігрітій до 180ºС духовці на 45-50 хв. Після цього дістань і дай охолонути мінімум 20-30 хв, так він краще триматиме форму. Тепер прикрась пеканом та насолоджуйся смаком.
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