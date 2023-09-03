А пахне як! Корисний пиріг з лохиною, від якого радіє серце й співає душа

Лохина — одна з найсмачніших ягід сезону. Та оскільки літо добігає кінця, найкраще додавати ягоду до смачної випічки.

Food-блогерка Наталі Банар поділилася смачним рецептом корисного пирога з лохиною, горіхом пеканом та сметанною заливкою.

Рецепт пирога з лохиною

У приготуванні такого пирога немає нічого складного. Він складається з тіста, ягід та сметанної заливки. Ба більше, якщо немає часу на приготування тіста, його завжди можна придбати та спростити собі життя.

Зараз також дивляться

Інгредієнти

Втім, у пісочному тісті немає нічого складного, тож можна приготувати його самостійно. Ось складові для пісочного тіста:

пшеничне борошно — 200 г

вівсяне борошно — 50 г

вершкове масло — 100 г

розпушувач — ч.л

цедра одного лимона

мак — 30 г

яйця — 2 шт

Для начинки тобі знадобиться 300-350 г лохини, а щоб приготувати сметанну заливку, підготуй:

сметану — 350 г

яйця — 2 шт

корицю

ч.л ванільного екстракту

2 с.л кукурудзяного крохмалю

За бажанням можеш оздобити пиріг горіхом пеканом.

Приготування пирога з лохиною

Якщо ти вирішив(-ла) приготувати тісто самостійно, ось як це зробити:

поєднай два види борошна, розпушувач, цедру лимона, мак і перемішай;

до отриманої суміші додай холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Потім добре розімни руками борошно з маслом у крихту;

додай туди збиті яйця та вимішай еластичне тісто. Після чого розподіли готове тісто формою для випікання так, щоб були бортики, та відправ його у холодильник.

Доки тісто набуває форми, можна приготувати сметанну заливку. Для цього поєднай сметану, яйця, корицю, ванільний екстракт, крохмаль і ретельно збий суміш до однорідності. Готово.

Тепер можна скласти пиріг. Для цього вийми тісто з холодильника, виклади туди лохину і покрий сметанною заливкою.

Постав випікати у розігрітій до 180ºС духовці на 45-50 хв. Після цього дістань і дай охолонути мінімум 20-30 хв, так він краще триматиме форму. Тепер прикрась пеканом та насолоджуйся смаком.

Якщо ж солодкі пироги ти не полюбляєш, розповідаємо, як приготувати соковитий пиріг з кабачків, часнику та сиру в матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.