Как проверить серебро в домашних условиях: простые действия, которые помогут распознать подделку

Серебрянные украшения — одни из самых популярных, ведь они стоят не так дорого, как золотые. Также из серебра делают столовые приборы, иконы и другие изделия. Но этот металл могут подделать или продать изделие, всего лишь покрытое серебром.

Мы расскажем, как проверить серебро в домашних условиях.

Какая проба у серебра

Изделия из серебра имеют несколько видов проб, их клеймят тремя цифрами. По международным стандартам, серебро должно быть промаркировано цифрами 925, 900 или 800. Проба указывает количество серебра, которое содержится в изделии:

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925 — 92,5%;

900 — 90%;

800 — 80%.

Как проверить серебро самостоятельно

Проверка серебра с помощью йода

Проверить серебро на подлинность в домашних условиях с помощью йода очень легко. Для этого нужно окунуть в йод ватную палочку, провести по металлу и быстро смыть. Если украшение серебреное, то йод оставит на нём мутное серое пятно: чем оно темнее, тем выше проба. Не бойся испортить изделие, если йод достаточно быстро смыть, то пятнышко вскоре исчезнет. Если у тебя подделка, то после проверки на ней останется налёт белого цвета.

Как проверить серебро с помощью магнита

Настоящее серебро не магнитится, поэтому проверка займет всего несколько секунд. Можно использовать даже магнит с холодильника.

Проверка серебра с помощью уксуса

Сначала нужно легонько поцарапать изделие иглой, затем капнуть на царапину уксус. Если царапина покрывается пеной зеленоватого цвета, это свидетельствует о подделке. Если пены нет, а царапина покрылась субстанцией белого цвета — это настоящее серебро.

Как проверить серебряные столовые приборы

Чтобы проверить, настоящие ли серебряные столовые приборы, нужно попробовать согнуть столовую ложку. Если это легко удается, то она изготовлена из драгоценного металла.

Еще один способ — нужно поместить ложку в стакан с горячей водой, она должна быстро нагреться. Таким же способом можно проверить икону: подержи ее в руке и обрати внимание, как быстро она становится теплой.

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