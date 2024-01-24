Як перевірити срібло в домашніх умовах: прості дії, які допоможуть розпізнати підробку

Срібні прикраси — одні з найпопулярніших, адже коштують не так дорого, як золоті. Також зі срібла роблять столове приладдя, ікони та інші вироби. Але цей метал можуть підробити або продати виріб, лише вкритий сріблом.

Ми розповімо, як перевірити срібло у домашніх умовах.

Яка проба у срібла

Вироби зі срібла мають кілька видів проб, їх таврують трьома цифрами. За міжнародними стандартами, срібло має бути промарковане цифрами 925, 900 або 800. Проба вказує кількість срібла, що міститься у виробі:

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925 — 92,5%;

900 — 90%;

800 — 80%.

Як перевірити срібло самостійно

Перевірка срібла за допомогою йоду

Перевірити срібло на справжність у домашніх умовах за допомогою йоду дуже легко. Для цього потрібно занурити в йод ватну паличку, провести по металу та швидко змити. Якщо прикраса срібна, то йод залишить на ньому каламутну сіру пляму: чим вона темніша, тим вища проба. Не бійся зіпсувати виріб: якщо йод досить швидко змити, то цятка незабаром зникне. Якщо в тебе підробка, після перевірки на ній залишиться наліт білого кольору.

Як перевірити срібло за допомогою магніту

Справжнє срібло не притягується магнітом, тому перевірка займе лише кілька секунд. Можна використовувати навіть магніт із холодильника.

Перевірка срібла за допомогою оцту

Спочатку потрібно легенько подряпати виріб голкою, потім капнути на подряпину оцет. Якщо подряпина покривається піною зеленого кольору, це свідчить про підробку. Якщо піни немає, а подряпина вкрилася субстанцією білого кольору — це справжнє срібло.

Як перевірити срібне столове приладдя

Щоб перевірити, чи справжнє срібне столове приладдя, потрібно спробувати зігнути столову ложку. Якщо це легко вдається, вона виготовлена з дорогоцінного металу.

Ще один спосіб — потрібно помістити ложку у склянку з гарячою водою, вона має швидко нагрітися. Таким саме способом можна перевірити ікону: потримай її в руці та зверни увагу, як швидко вона стає теплою.

У світі існує багато прикрас як для жінок, так і чоловіків. Раніше ми розповідали, які прикраси вибрати чоловіку та що зараз у тренді.

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