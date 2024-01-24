Як перевірити срібло в домашніх умовах: прості дії, які допоможуть розпізнати підробку

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Січня 2024, 15:30
Як перевірити срібло в домашніх умовах: прості поради
Фото: Pexels

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