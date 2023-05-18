Как проверить свечи с помощью мультиметра?

При возникновении проблем с запуском двигателя первые подозрения падают на свечи зажигания. Они должны быстро прогреть воздух в камере сгорания и запустить процесс, чтобы мотор начал перерабатывать топливную смесь. Проверить их исправность можно самостоятельно, не тратя время на визиты в автосервис.

Основные причины неисправности

Иногда неисправность свечи зажигания можно определить визуально. Не обязательно прибегать к помощи мультиметра. Но для понимания ситуации нужно знать основные причины поломки:

естественный износ из-за долгой эксплуатации;

накопление сажи на электродах;

попадание масла на электроды;

отложения лака и шлаков;

перелом центрального электрода;

потеря контакта с установочным разъемом;

расплавление электродов.

К таким результатам приводит неправильная эксплуатация и небрежное отношение к автомобилю. Попадание грязи возможно из некачественного топлива, хотя масло обычно просачивается из-за поломки определенного узла.

Систему необходимо время от времени чистить. Проблемы с электродами — это первые “звоночки”. Они могут свидетельствовать о более серьезных поломках, накоплении сажи и шлаков в системе, неправильной установке свечей. Лучше провести полноценную диагностику, чтобы избежать капитального ремонта двигателя в будущем.

Проверка свечей мультиметром

Причиной поломки может быть множество факторов. Однако проверку начинают всегда именно со свечей зажигания. Для этого существует несколько способов, но использование специального прибора — самый простой из них. Он дает максимально точный и быстрый результат. При этом не нужно тратиться на услуги автомеханика. Процесс состоит из нескольких этапов:

осмотреть свечи на предмет налета и при необходимости очистить;

отсоединить их от проводов (могут быть отдельные или планка);

выкрутить из гнезд специальным свечным ключом;

вставить щупы в разъемы на мультиметре;

настроить режим сопротивления в 20 кОм;

подсоединить щупы к выводу и электроду свечи;

посмотреть результаты и сделать выводы.

Мультиметр должен показать сопротивление от 2,5 до 10 кОм. Это нормальный показатель, который означает полную работоспособность. При отсутствии сопротивления или отклонении от нормы свечу зажигания необходимо заменить.

Также тестером можно проверить наличие короткого замыкания. Для этого щупы размещают на центральный выход и резьбу. Должна появиться искра. Если ее нет, то свеча неисправна и не пригодна для использования.

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