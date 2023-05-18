Як перевірити свічки запалювання за допомогою мультиметра?

У разі виникнення проблем із запуском двигуна перші підозри падають на свічки запалювання. Вони мають швидко прогріти повітря в камері згоряння і запустити процес, щоб двигун почав переробляти паливну суміш. Перевірити їхню справність можна самостійно, не витрачаючи час на візити в автосервіс.
Іноді несправність свічки запалювання можна визначити візуально. Не обов’язково для цього користуватися мультиметром. Але для розуміння ситуації потрібно знати основні причини поламки:
До таких результатів призводить неправильна експлуатація та недбале ставлення до автомобіля. Потрапляння бруду можливе через неякісне паливо, хоча олія зазвичай просочується через поламку певного вузла.
Систему потрібно час від часу чистити. Проблеми з електродами — це перші “дзвіночки”. Вони можуть свідчити про більш серйозні поламки, накопичення сажі та шлаків у системі, неправильне встановлення свічок. Краще провести повноцінну діагностику, щоб уникнути капітального ремонту двигуна у майбутньому.
Причиною поламки можуть бути безліч факторів. Проте перевірку починають завжди саме зі свічок запалювання. Для цього є кілька способів, але використання спеціального приладу — найпростіший з них. Він дає максимально точний та швидкий результат. При цьому не потрібно витрачати кошти на послуги автомеханіка. Процес складається з кількох етапів:
Мультиметр має показати опір від 2,5 до 10 кОм. Це нормальний показник, що означає повну працездатність. За відсутності опору чи відхилення від норми свічку запалювання необхідно замінити.
Також тестером можна перевірити наявність короткого замикання. Для цього щупи розміщують на центральний вихід та різьблення. Має з’явитися іскра. Якщо її немає, то свічка несправна та не має використовуватися.
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