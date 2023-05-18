Як перевірити свічки запалювання за допомогою мультиметра?

У разі виникнення проблем із запуском двигуна перші підозри падають на свічки запалювання. Вони мають швидко прогріти повітря в камері згоряння і запустити процес, щоб двигун почав переробляти паливну суміш. Перевірити їхню справність можна самостійно, не витрачаючи час на візити в автосервіс.

Основні причини несправності

Іноді несправність свічки запалювання можна визначити візуально. Не обов’язково для цього користуватися мультиметром. Але для розуміння ситуації потрібно знати основні причини поламки:

природне зношування через довгу експлуатацію;

накопичення сажі на електродах;

потрапляння мастила на електроди;

відкладення лаку та шлаків;

перелом центрального електрода;

втрата контакту з настановним роз’ємом;

розплавлення електродів.

До таких результатів призводить неправильна експлуатація та недбале ставлення до автомобіля. Потрапляння бруду можливе через неякісне паливо, хоча олія зазвичай просочується через поламку певного вузла.

Систему потрібно час від часу чистити. Проблеми з електродами — це перші “дзвіночки”. Вони можуть свідчити про більш серйозні поламки, накопичення сажі та шлаків у системі, неправильне встановлення свічок. Краще провести повноцінну діагностику, щоб уникнути капітального ремонту двигуна у майбутньому.

Перевірка свічок мультиметром

Причиною поламки можуть бути безліч факторів. Проте перевірку починають завжди саме зі свічок запалювання. Для цього є кілька способів, але використання спеціального приладу — найпростіший з них. Він дає максимально точний та швидкий результат. При цьому не потрібно витрачати кошти на послуги автомеханіка. Процес складається з кількох етапів:

оглянути свічки, чи є на них наліт, і за необхідності очистити;

від’єднати їх від дротів (можуть бути окремі або планка);

викрутити спеціальним свічковим ключем;

вставити щупи в роз’єм на мультиметрі;

налаштувати режим опору 20 кОм;

приєднати щупи до виведення та електроду свічки;

подивитися результати та зробити висновки.

Мультиметр має показати опір від 2,5 до 10 кОм. Це нормальний показник, що означає повну працездатність. За відсутності опору чи відхилення від норми свічку запалювання необхідно замінити.

Також тестером можна перевірити наявність короткого замикання. Для цього щупи розміщують на центральний вихід та різьблення. Має з’явитися іскра. Якщо її немає, то свічка несправна та не має використовуватися.

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