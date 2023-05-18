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Як перевірити свічки запалювання за допомогою мультиметра?

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 18 Травня 2023, 19:00
свічки запалювання
Фото: Depositphotos

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