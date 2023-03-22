Збираєшся придбати вживане авто? Розповідаємо, на що слід звернути увагу при виборі машини

Уже давно мрієш купити авто, та все ніяк не наважуєшся? Можливо, вважаєш, що в тебе недостатньо знань у цій темі? Обрати та купити вживаний автомобіль може бути складним завданням, але є кілька кроків, які допоможуть тобі зробити правильний вибір.

На що слід звернути увагу при виборі машини, розбиралося видання Економічна правда.

Як обрати вживане авто

Попередня підготовка

Передусім займися збором інформації про модель бажаної машини. Дізнайся про об’єм двигуна, особливості експлуатації авто, а особливо це стосується зимового періоду, які є типові недоліки, а також слабкі місця.

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Детальніше про характеристики машини можна дізнатися у профільних спеціалістів, у відеооглядах чи на спеціальних форумах.

Також перед переглядом автомобіля конкретної моделі необхідно визначити його середню вартість за допомогою онлайн-сайтів з продажу транспортних засобів.

Оголошення

Чимало пропозицій з продажу автомобілів можна відкинути ще на початковому етапі перегляду оголошення.

Насамперед варто звертати увагу на детальність опису та кількість фото.

Автоелектрик Микита Нікулін каже, що якщо оголошення містить понад 10–20 фотографій — це авто, яким торгують перекупники.

Під час огляду такого транспортного засобу треба приділяти йому більше часу та увагу.

Щодо опису, перекупники зазвичай пишуть мінімум інформації, зазначаючи, що авто в ідеальному стані. А якщо ж опис детальний, наприклад, вказано, як часто обслуговувалося авто чи коли була замінена якась із деталей — з великою імовірністю продавець буде добросовісним власником машини.

Перевірка історії авто

Щоб дізнатися детальну інформацію про автомобіль, як-от: коли були останні угоди, скільки було власників, які пробіги вказували під час попередніх продажів, чи було авто в ДТП, варто скористатися популярними сайтами для продажу транспортних засобів.

Можна ознайомитися з інформацією про те, в якій країні на аукціоні була куплена ця машина, звірити пробіг із тим, що вказує продавець, та перевірити відповідність даних з документами.

Більше інформації про транспортний засіб можна дізнатися за допомогою VIN-коду. Це унікальний код, що вказаний на корпусі машини та у техпаспорті.

Знаючи його, через спеціальні сервіси за додаткову плату можна отримати інформацію про скручування пробігу, викрадення, приховані пошкодження.

Перевірити авто за VIN-кодом можна, зокрема, на сервісах Car Vertical, Auto.ria та інших.

На що звернути увагу під час зовнішнього огляду автомобіля

Оцінити стан авто можна й за допомогою фото. На знімках можна побачити пошкодження кузова, вм’ятини та різницю відтінків деталей кузова. На це слід звернути особливу увагу за умови, що продавець не вказав причину дефектів. Також за допомогою фото можна оцінити стан салону, зокрема ручок, кнопок, керма та сидінь.

Крім того, під час перегляду варто звернути увагу на такі елементи: стертий руль, порване просиджене сидіння, стерті кнопки управління, накладки на педалі.

Якщо усі ці індикатори зношеності присутні, а продавець вказав пробіг 150 тис. км, можеш бути впевненим(-ою) — пробіг скрутили, — пояснює автоелектрик Микита Нікулін.

У новіших моделях автомобілей перевірити реальний пробіг можна за допомогою комп’ютерної діагностики на СТО.

Під час огляду двигуна необхідно прислухатися, чи нормально авто заводиться, як працює двигун і перемикаються передачі. І, якщо ти почув(-ла) щось підозріле, обов’язково скажи про це фахівцю під час огляду на СТО.

Також зверни увагу на стан технічних рідин, а саме гальмівної та охолоджувальної.

При поганому догляді за авто або ж за наявності несправностей вони будуть брудні. Наприклад, якщо гальмівна рідина брудна, це означає що її просто давно не міняли, оскільки їй властиво з часом змінювати колір.

Щодо охолоджувальної рідини — якщо вона брудна, це може означати, що в машині наявні проблеми з двигуном.

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