Собираешься приобрести подержанное авто? Рассказываем, на что следует обратить внимание при выборе машины

Уже давно мечтаешь купить авто, но все никак не решишься? Возможно, считаешь, что у тебя недостаточно знаний в этой теме? Выбрать и купить подержанный автомобиль может быть сложной задачей, но есть несколько шагов, которые могут помочь тебе сделать правильный выбор.

На что следует обратить внимание при выборе машины, разбиралось издание Экономическая правда.

Как выбрать подержанный автомобиль

Предварительная подготовка

В первую очередь займись сбором информации о модели желаемой машины. Узнай об объеме двигателя, особенностях эксплуатации авто, особенно это касается зимнего периода, какие есть типичные недостатки, а также слабые места.

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Подробнее о характеристиках машины можно узнать у профильных специалистов, в видеообзорах или на специальных форумах.

Также перед просмотром автомобиля конкретной модели необходимо определить его среднюю стоимость с помощью онлайн-сайтов по продаже транспортных средств.

Объявления

Многие предложения по продаже автомобилей можно отбросить еще на начальном этапе просмотра объявления.

Прежде всего стоит обращать внимание на подробное описание и количество фото.

Автоэлектрик Никита Никулин говорит, что если объявление содержит более 10–20 фотографий — это авто, которым торгуют перекупщики.

При осмотре такого транспортного средства надо уделять ему больше времени и внимание.

Что касается описания, перекупщики обычно пишут минимальное количество информации, отмечая, что авто в идеальном состоянии. А если же описание детальное, например, указано, как часто обслуживалось авто или когда была произведена замена какой-то детали — с большой вероятностью продавец будет добросовестным владельцем машины.

Проверка истории авто

Чтобы узнать подробную информацию об автомобиле, такую как: когда были последние сделки, сколько было владельцев, какие пробеги указывали при предыдущих продажах, было ли авто в ДТП, стоит воспользоваться популярными сайтами для продажи транспортных средств.

Можно ознакомиться с информацией о том, в какой стране на аукционе была куплена эта машина, сверить пробег с тем, что указывает продавец, и проверить соответствие данных с документами.

Больше информации о транспортном средстве можно узнать с помощью VIN-кода. Это уникальный код, который указан на корпусе машины и в техпаспорте.

Зная его, через специальные сервисы за дополнительную плату можно получить информацию о скручивании пробега, угоне, скрытых повреждениях.

Проверить авто по VIN-коду можно, в частности, на сервисах Car Vertical, Auto.ria и других.

На что обратить внимание при внешнем осмотре автомобиля

Оценить состояние авто можно и с помощью фото. На снимках можно увидеть повреждения кузова, вмятины и разницу оттенков деталей кузова. На это следует обратить особое внимание при условии, что продавец не указал причину этих дефектов. Также с помощью фото можно оценить состояние салона, в частности ручек, кнопок, руля и сидений.

Кроме того, при просмотре стоит обратить внимание на такие элементы: стертый руль, порванное просиженное сиденье, стертые кнопки управления, накладки на педали.

Если все эти индикаторы изношенности присутствуют, а продавец указал пробег 150 тыс. км, можешь быть уверенным — пробег скрутили, — объясняет автоэлектрик Никита Никулин.

В более новых моделях автомобилей проверить реальный пробег можно с помощью компьютерной диагностики на СТО.

При осмотре двигателя необходимо прислушаться, нормально ли авто заводится, как работает двигатель и как переключаются передачи. И если ты услышал(-а) что-то подозрительное, обязательно скажи об этом специалисту при осмотре на СТО.

Также обрати внимание на состояние технических жидкостей, а именно тормозной и охлаждающей.

При плохом уходе за авто или же при наличии неисправностей они будут грязные. Например, если тормозная жидкость грязная, это означает, что ее просто давно не меняли, поскольку ей свойственно со временем менять цвет.

По охлаждающей жидкости — если она грязная, это может означать, что в машине имеются проблемы с двигателем.

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