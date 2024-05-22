Как размножить пионы весной: проверенные советы садоводов для красивого сада

Весна — идеальное время для работ в саду. Если у тебя растут красивые пионы, но их мало — растение можно размножить! Сделать это несложно и есть несколько проверенных методов. Рассказываем, как размножить пионы весной — простые методы для разных сортов.

Как размножить пионы весной — метод деления куста

Опытные садоводы знают, что размножить древовидный пион весной можно разными способами — делением куста, стеблевыми или корневыми черенками, семенами и отводками. Для старых кустов, которые с годами стали меньше цвести, лучше всего подойдет метод деления.

Идеальным временем есть конец лета, однако в мае-июне тоже можно это сделать. Для размножения пиона способом деления кустов следует обрезать побеги снизу на 15-25 см от земли, обкопать куст вокруг, чем он больше — тем больше делай отступление от побегов. Оптимальное отступление окапывания от куста — 15-20 см.

Вытащи куст из земли, здесь может понадобиться помощь. С корнями растения следует обращаться осторожно, чтобы не повредить. Стряхни землю с корней. Раздели куст пополам или на три части. Распутай корни руками, а затем секатором срежь старые корешки, при необходимости можно разделить куст еще.

Чтобы посадить разделенные пионы, подготовь ямки, всыпь в них дренаж, удобрение, поставь пион в ямку и расправь корни. Присыпь землей, прижми. После этого рассаженные пионы можно полить. Рассадку лучше проводить вечером.

Размножение пионов семенами

Этот способ используют чаще всего для выведения новых сортов. Но ты тоже можешь его попробовать! Для размножения пионов семенами нужно собрать семена из цветков в конце лета. После этого выдержи их в холодильнике.

Осенью, чаще всего в октябре, семена достают из холодильника или прохладного помещения и замачивают в растворе марганцовки в течение нескольких часов.

Замоченные семена высаживают на грядку с расстоянием в 15 см. Большая часть семян прорастет через год, некоторые могут прорасти уже весной.

Размножение пионов стеблевыми черенками

Размножение пионов этим способом подходит не для всех сортов цветка, и требует мастерства. Однако если уметь размножать пион таким образом, можно вырастить саженцы с новой корневой системой. Этот способ подходит для древовидных пионов, а не для гибридных видов.

Срежь побеги пиона до того, как на кусте появятся цветы. Сделай из побегов черенки с несколькими узелками. Срежь листья, на каждом черенке должна остаться только одна часть листа. Их можно замочить в стимуляторах роста пионов.

Высаживать пионы, размноженные стеблевыми черенками, нужно в парник на расстоянии 10-15 см. Под пленкой должна быть максимальная влажность воздуха. Такой способ можно считать слабым по результату, ведь дают корни только 20-25% черенков.

Раньше мы рассказывали, какой сезон цветения пионов.

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