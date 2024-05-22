Як розмножити півонії навесні: перевірені поради садівників для красивого саду

Весна — ідеальний час для робіт у саду. Якщо в тебе ростуть красиві півонії, але їх мало — рослину можна розмножити! Зробити це нескладно, і є кілька перевірених методів. Розповідаємо, як розмножити півонії навесні — прості методи для різних сортів.

Як розмножити півонії навесні — метод ділення куща

Досвідчені садівники знають, що розмножити деревоподібну півонію навесні можна різними способами — діленням куща, стебловими чи кореневими живцями, насінням та відводками. Для старих кущів, які з роками стали менше цвісти, найкраще підійде метод ділення.

Ідеальним часом є кінець літа, проте у травні-червні також можна це зробити. Для розмноження півонії способом ділення кущів слід обрізати пагони знизу на 15-25 см від землі, обкопати кущ навколо, чим він більший — тим більшим роби відступ від пагонів. Оптимальний відступ обкопування від куща — 15-20 см.

Витягни кущ із землі, тут може знадобитися допомога. З корінням рослини слід поводитися обережно, щоб не пошкодити. Струси землю з коріння. Розділи кущ навпіл або на три частини. Розплутай коріння руками, а потім секатором зріж старі корінці, за потреби можна розділити кущ іще.

Аби посадити розділені півонії, підготуй ямки, всип до них дренаж, добриво, постав півонію в ямку та розправ коріння. Присип землею, притисни. Після цього розсаджені півонії можна полити. Розсадку краще проводити ввечері.

Розмноження півоній насінням

Цей спосіб використовують найчастіше для виведення нових сортів. Але ти також можеш його спробувати! Для розмноження півоній насінням потрібно зібрати насіння з квіток наприкінці літа. Після цього витримай його у холодильнику.

Восени, найчастіше у жовтні, насіння дістають з холодильника чи прохолодного приміщення та замочують у розчині марганцівки протягом кількох годин.

Замочене насіння висаджують на грядку з відстанню в 15 см. Більша частина насіння проросте за рік, деякі можуть прорости вже навесні.

Розмноження півоній стебловими живцями

Розмноження півоній цим способом підходить не для всіх сортів квітки, і потребує майстерності. Проте якщо вміти розмножувати півонію таким чином, можна виростити саджанці з новою кореневою системою. Цей спосіб підходить для деревоподібної півонії, а не для гібридних видів.

Зріж пагони півонії до того, як на кущі з’являться квіти. Зроби з пагонів живці з кількома вузликами. Зріж листя, на кожному живці має лишитися лише одна частина листа. Їх можна замочити у стимуляторах росту півоній.

Висаджувати півонії, розмножені стебловими живцями, потрібно у парник на відстані 10-15 см. Під плівкою повинна бути максимальна вологість повітря. Такий спосіб можна вважати слабким за результатом, адже дають коріння лише 20-25% живців.

Раніше ми розповідали, який сезон цвітіння півоній.

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