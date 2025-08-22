Вещи после стирки плохо пахнут: как защитить машинку от грибка и плесени

Время от времени случается такое, что стиральная машинка имеет странный и несвежий запах. Вообще лучше проводить очистку стиральной машины раз в несколько месяцев. Для этого сейчас продают специальные средства. Но чтобы одежда в стиральной машине не имела странного запаха и после стирки была чистой, лучше следовать несложным советам.

Почему из стиральной машины плохой запах

Издание Better Homes & Gardens поделилось советами, как навсегда забыть о несвежем запахе стиральной машины. Все советы очень доступные, и не потребуют от тебя сверхусилий.

Чаще всего стиральная машина странно пахнет по нескольким причинам:

накопление влаги и грязи;

стирка только на низких температурах;

засорение фильтров;

накопление грязи на стенках, уплотнителях и шлангах;

неправильное подключение стиральной машины к канализации;

накипь;

закрывание дверцы после стирки.

Итак, самый первый и легкий совет — всегда оставляй дверцу стиральной машины открытой. Так вся влага после стирки будет высыхать. Открытая дверца после каждой стирки действительно может продлить срок службы машинки.

Эксперт по стирке Аманда Абрахам делится, что влага, которая остается в машинке после стирки — идеальный источник для размножения бактерий. Как следствие — в стиральной машинке может завестись плесень и даже грибок. Грязная стиральная машина не только портит запах вещей, но и понемногу будет “рассыпаться” от грибка.

Хотя машинки с вертикальной загрузкой белья менее распространены в Украине, они лучше защищены от накопления влаги внутри. У них также меньше шансов появления плесени.

Нужно ли все время оставлять дверцу открытой

Аманда Абрахам говорит, что лучше всего, чтобы дверца стиральной машины была всегда открытой.

Рекомендуется держать дверцу или крышку стиральной машины открытой после каждой разгрузки, чтобы поддерживать чистоту, отсутствие запахов и обеспечить бесперебойную работу.

Можно открывать дверцу, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Также после стирки, чтобы не образовывались посторонние запахи, можно протирать стиральную машину изнутри от влаги.

А еще время от времени очищай дозатор, лопасти, внутреннюю и внешнюю поверхность прибора специальной чистящей салфеткой. Отсек дозатора регулярно промывай теплой водой от остатков геля или порошка. Стойкие загрязнения удаляй старой зубной щеткой.

Если в твоей стиральной машинке есть отсеки, собирающие ворс, волосы и прочий мусор, очищай их после каждой стирки.

Раз в месяц проводи очистку стиральной машинки специальными средствами или запускай стирку на максимальной температуре, но без одежды.

