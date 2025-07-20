Дело не в порошке: настоящие секреты идеально чистого белья

Стирка кажется простым и рутинным делом: забросить одежду в машинку, добавить моющее средство, нажать кнопку. Однако, как утверждают эксперты, именно такой упрощенный подход является главной причиной преждевременного износа, потери цвета и деформации наших любимых вещей. Неправильный уход не только портит одежду, но и может быть опасным для техники.

Real Simple рассказывает о 10 распространенных ошибках и делится секретами от ведущих специалистов, которые помогут продлить жизнь вашего гардероба.

Подготовка — фундамент идеальной стирки

Прежде чем первый предмет одежды коснется воды, необходимо выполнить несколько ключевых подготовительных шагов, игнорирование которых является самой частой ошибкой.

Золотым правилом является всегда читать этикетку, ведь, как напоминает сооснователь Steamery Фрей Левенхаупт, именно она содержит полную инструкцию по стирке, сушке и глажке, игнорирование которой неизбежно повредит деликатные ткани, такие как шёлк или кашемир.

Не менее важна сортировка, которую эксперты советуют проводить, разделяя одежду как минимум на четыре группы: темное, светлое, деликатное и красно-розовое, что предотвращает случайное окрашивание.

Также обязательна предварительная обработка пятен, поскольку, по словам Мэтта О’Коннора из прачечной NoScrubs, въевшиеся загрязнения практически невозможно удалить обычной стиркой.

И, наконец, следует помнить, что отметка только химчистка является настоящим законом, ведь, как объясняет ученый Мэри Гальярди, любой другой уход гарантированно повредит такую вещь.

Когда одежда должным образом подготовлена, важно правильно настроить и сам процесс стирки. Например, полотенца всегда следует стирать отдельно. Как объясняет Гальярди, они требуют более интенсивного режима и больше воды. К тому же, по словам эксперта Марии Муни, полотенца оставляют много ворсинок, которые могут налипнуть на другую одежду.

Особого подхода требует и спортивная одежда: ее нужно выворачивать, стирать отдельно в холодной воде в деликатном режиме и всегда сушить на воздухе, поскольку, как предостерегает Муни, горячая вода разрушает эластичность ткани.

Правильный выбор отбеливателя

Существует два типа: хлорный (для белого) и кислородный (безопасный для цветных вещей). Как объясняет Линдси Джонс из Maytag, хлорный отбеливатель эффективно удаляет стойкие пятна, но разрушает цвет. Кислородный действует мягче и отлично подходит для пятен от еды и пота на цветной одежде.

Сушка и уход за техникой

Финальный этап не менее важен, чем сама стирка.

Не все можно сушить в машинке. Многие автоматически перекладывают всю одежду в сушилку. Однако тепло разрушает волокна и вызывает усадку.

Чисти фильтр для ворса. Всегда очищай фильтр после каждой загрузки. Это не просто ускоряет сушку, а является ключевым правилом пожарной безопасности, ведь скопление ворса может воспламениться.

Мой стиральную машину. Если ты стираешь грязные вещи, грязь накапливается и внутри машинки. Эксперты советуют раз в месяц запускать цикл самоочистки с отбеливателем на высокой температуре. Это убивает бактерии и предотвращает появление неприятного запаха у, казалось бы, чистого белья.

