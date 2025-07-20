Річ не в порошку: справжні секрети ідеально чистої білизни

Прання здається простою та рутинною справою: закинути одяг у машинку, додати мийний засіб, натиснути кнопку. Проте, як стверджують експерти, саме такий спрощений підхід є головною причиною передчасного зносу, втрати кольору та деформації наших улюблених речей. Неправильний догляд не лише псує одяг, а й може бути небезпечним для техніки.

Real Simple розповідає про 10 поширених помилок та ділимося секретами від провідних фахівців, які допоможуть продовжити життя вашого гардероба.

Підготовка — фундамент ідеального прання

Перш ніж якийсь предмет одягу торкнеться води, необхідно виконати кілька ключових підготовчих кроків, ігнорування яких є найчастішою помилкою.

Золотим правилом є завжди читати етикетку, адже, як нагадує співзасновник Steamery Фрей Левенхаупт, саме вона містить повну інструкцію щодо прання, сушіння та прасування, ігнорування якої неминуче пошкодить делікатні тканини, як-от шовк чи кашемір.

Не менш важливим є сортування, яке експерти радять проводити, розділяючи одяг як мінімум на чотири групи: темне, світле, делікатне та червоно-рожеве, що запобігає випадковому фарбуванню.

Також обов’язковою є попередня обробка плям, оскільки, за словами Метта О’Коннора з пральні NoScrubs, в’їлі забруднення практично неможливо видалити звичайним пранням.

І, нарешті, слід пам’ятати, що позначка тільки хімчистка є справжнім законом, адже, як пояснює науковець Мері Гальярді, будь-який інший догляд гарантовано пошкодить таку річ.

Коли одяг належним чином підготовлено, важливо правильно налаштувати й сам процес прання. Наприклад, рушники завжди слід прати окремо. Як пояснює Гальярді, вони потребують інтенсивнішого режиму та більше води, до того ж.

За словами експертки Марії Муні, на рушникові залишають багато ворсинок, які можуть налипнути на інший одяг.

Особливого підходу вимагає і спортивний одяг: його потрібно вивертати, прати окремо в холодній воді на делікатному режимі та завжди сушити на повітрі, оскільки, як застерігає Муні, гаряча вода руйнує еластичність тканини.

Правильний вибір відбілювача

Існує два типи: хлорний (для білого) та кисневий (безпечний для кольорових речей).

Як пояснює Ліндсі Джонс з Maytag, хлорний відбілювач ефективно видаляє стійкі плями, але руйнує колір. Кисневий діє м’якше і чудово підходить для плям від їжі та поту на кольоровому одязі.

Сушіння та догляд за технікою

Фінальний етап не менш важливий, ніж саме прання.

Не все можна сушити в машинці. Багато хто автоматично перекладає весь одяг до сушарки. Проте тепло руйнує волокна та спричиняє усадку.

Чисть фільтр для ворсу. Завжди Очищуй фільтр після кожного завантаження. Це не просто прискорює сушіння, а є ключовим правилом пожежної безпеки, адже скупчення ворсу може спалахнути.

Мий пральну машину. Якщо ти переш брудні речі, бруд накопичується і всередині машинки. Експерти радять раз на місяць запускати цикл самоочищення з відбілювачем на високій температурі. Це вбиває бактерії та запобігає появі неприємного запаху у, здавалося б, чистої білизни.

Раніше ми писали, як вивести інші складні літні плями, зокрема від шовковиці.

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