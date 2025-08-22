Стиль життя

Речі після прання погано пахнуть: як захистити машинку від грибка та плісняви

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Серпня 2025, 17:30
Речі після прання погано пахнуть
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь