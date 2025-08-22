Речі після прання погано пахнуть: як захистити машинку від грибка та плісняви

Час від часу трапляється таке, що з пральної машинки відчувається дивний та несвіжий запах. Узагалі краще робити очищення пральної машини раз на кілька місяців. Для цього нині продають спеціальні засоби. Однак аби одяг у пралці не мав дивного запаху і після прання був чистим, краще дотримуватися нескладних порад.

Чому з пральної машини поганий запах

Видання Better Homes & Gardens поділилося порадами, як назавжди забути про несвіжий запах з пральної машини. Усі поради дуже доступні, і не вимагатимуть від тебе надзусиль.

Найчастіше з пральної машини дивно пахне з кількох причин:

накопичення вологи та бруду;

прання завжди на низьких температурах;

засмічення фільтрів;

накопичення бруду на стінках, ущільнювачах та шлангах;

неправильне підключення пралки до каналізації;

накип;

закривання дверцях після прання.

Отже, найперша і найлегша порада — завжди залишай дверцята пральної машини відкритими. Так уся волога після прання висихатиме. Відкриті дверцята після кожного прання справді можуть продовжити термін служби машинки.

Експертка з прання Аманда Абрахам ділиться, що волога, яка лишається у машинці після прання — ідеальне джерело для розмноження бактерій. Як наслідок — у пральній машинці може завестися пліснява та навіть грибок. Брудна пральна машина не лише псуватиме запах речей, а й потроху “розсипатиметься” від грибка.

Хоч машинки з вертикальним завантаженням білизни менш поширені в Україні, вони краще захищені від накопичення вологи всередині. У них також менше шансів появи плісняви.

Чи потрібно весь час лишати дверцята відкритими

Аманда Абрахам каже, що найкраще, аби дверцята пральної машини були завжди відкритими.

Рекомендується тримати дверцята або кришку пральної машини відкритими після кожного розвантаження, щоб підтримувати чистоту, відсутність запахів та забезпечити безперебійну роботу.

Можна привідкривати дверцята, аби забезпечувати циркуляцію повітря. Також після прання, аби не утворювалися сторонні запахи, можна протирати пральну машину зсередини від вологи.

А ще час від часу очищуй дозатор, лопаті, внутрішню та зовнішню поверхню приладу спеціальною серветкою для чищення. Відсік дозатора регулярно промивай теплою водою від залишків гелю чи порошку. Стійкі забруднення видаляй старою зубною щіткою.

Якщо у твоїй пральній машинці є відсіки, які збирають ворс, волосся та інше сміття, очищуй їх після кожного прання.

Раз на місяць проводь очищення пральної машинки спеціальними засобами або запускай прання на максимальній температурі, але без одягу.

