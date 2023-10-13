Как убрать клей от наклейки: ТОП-10 способов в домашних условиях

Ценники, штрих-коды и разные этикетки на клеевой основе прикрепляют на все возможные товары. Снять же наклейку с нового холодильника или кофточки часто не так-то легко. Но есть действенные методы, которые просто посодействуют решить эту дилемму. Как убрать клей от наклейки в домашних условиях – читай в материале.

Как убрать клей от наклейки: лайфхаки для успешной борьбы с клеевым пятном

Чтобы избавиться от клея, важно придерживаться простых правил. К примеру:

если после удаления наклейки остались следы, убирай их сразу же (чтобы не приклеилась пыль, ворсинки и т.п.);

чтобы убрать этикетку без труда и без пятен, перед этим предварительно ее разогрей (так клей размякнет и легко отойдет от покрытия);

лучше не использовать для этого химию, ведь она может испортить поверхность изделия (особенно это касается одежды).

Как отмыть наклейки от скотча: действенные методы

Жир. Для этого можно взять любое растительное масло. К примеру, пищевую или косметическую. Если его нет, то возьми маргарин, майонез и т.д. Из-за того, что жир растворяет клеящую пасту, наклейка размягчается и легче снимается. Средство просто нанесите на остатки клея, оставьте на 5-10 минут и осторожно зачистите поверхность мягким пластиковым шпателем, старой пластиковой карточкой и т.д. Спирт. Средством обработки ватку, которой оттирают липкий след. Чтобы облегчить задачу, можно подержать немного смоченный в растворе тампон на загрязнении. Уксус. Смочи им ватный диск или соответствующую по размеру тряпочку, наложи ее на проблемный участок на 10 минут. После этого основание очистите и промойте чистой водой. Пар. Им можно чистить поверхности, устойчивые к воздействию высоких температур. Для создания пара бери парогенератор, утюг с функцией отпаривания или обычный кипящий чайник. Также хорошо с этим делом справляется фен. Резинка или меланиновая губка. Просто смочи мыльной теплой водой, через 10 минут протри грубой тканью. После этого натирай резинкой или меланиновой губкой. Ломтик лимона. На ней нужно натереть участок с клеем и подержать 10 минут. Влажные спиртовые салфетки. Они могут легко заменить спирт или ацетон. Бытовой бензин. Важно, чтобы он был очищен. Используй только металлические и стеклянные поверхности. Для этого просто смочи салфетку и размести ее на остатках клея, а затем сними. Лимонная кислота. Просто раствори несколько столовых ложек порошка в 100 мл теплой воды, смочи в полученной жидкости тряпку и положи на проблемное место на 15-20 минут, а затем протри чистой материей. Сода. Раствори ее в воде (из расчета 100 г/1 л), положи туда стеклянную посуду и подожди полчаса, через это время и остатки этикетки, и клей отойдет.

Ранее мы рассказывали, как очистить серебро в домашних условиях.

Сейчас также смотрят

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.