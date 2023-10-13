Как убрать клей от наклейки: ТОП-10 способов в домашних условиях

Ценники, штрих-коды и разные этикетки на клеевой основе прикрепляют на все возможные товары. Снять же наклейку с нового холодильника или кофточки часто не так-то легко. Но есть действенные методы, которые просто посодействуют решить эту дилемму. Как убрать клей от наклейки в домашних условиях – читай в материале.
Чтобы избавиться от клея, важно придерживаться простых правил. К примеру:
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