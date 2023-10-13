Як прибрати клей від наклейки: ТОП-10 способів у домашніх умовах

Цінники, штрих-коди та різні етикетки на клейовій основі прикріплюють на всі можливі товари. Зняти ж наклейку з нового холодильника або кофтинки часто не так легко. Однак є дієві способи, які легко допоможуть розв’язати цю проблему. Як прибрати клей від наклейки в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Щоб позбутися клею, важливо дотримуватися простих правил. Наприклад:
Раніше ми розповідали, як очистити срібло в домашніх умовах.
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