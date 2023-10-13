Як прибрати клей від наклейки: ТОП-10 способів у домашніх умовах

Цінники, штрих-коди та різні етикетки на клейовій основі прикріплюють на всі можливі товари. Зняти ж наклейку з нового холодильника або кофтинки часто не так легко. Однак є дієві способи, які легко допоможуть розв’язати цю проблему. Як прибрати клей від наклейки в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як прибрати клей від наклейки: лайфхаки для успішної боротьби з клейовою плямою

Щоб позбутися клею, важливо дотримуватися простих правил. Наприклад:

якщо після видалення наклейки залишилися сліди, прибирай їх відразу ж (щоб не приклеївся пил, ворсинки тощо);

щоб прибрати етикетку без зусиль і без плям, перед цим попередньо її розігрій (так клей розм’якне і легко відійде від покриття);

краще не використовувати для цього хімію, адже вона може зіпсувати поверхню виробу (особливо це стосується одягу).

Як відмити наклейки від скотчу: дієві методи

Жир. Для цього можна взяти будь-яку олію. Наприклад, харчову чи косметичну. Якщо її немає, то візьми маргарин, майонез тощо. Через те, що жир розчиняє пасту, яка клеїть, наклейка розм’якшується і легше знімається. Засіб просто нанеси на залишки клею, залиш на 5-10 хвилин і обережно зачисть поверхню м’яким пластиковим шпателем, старою пластиковою карткою тощо. Спирт. Засобом оброби ватку, якою відтирають липкий слід. Щоб полегшити завдання, можна трохи потримати змочений у розчині тампон на забрудненні. Оцет. Змочи ним ватний диск або відповідну за розміром ганчірочку, наклади її на проблемну ділянку на 10 хвилин. Після цього основу очисть та промий чистою водою. Пар. Ним можна чистити поверхні, які стійкі до впливу високих температур. Для створення пари бери парогенератор, праску з функцією відпарювання або звичайний киплячий чайник. Також добре із цією справою справляється фен. Гумка або меланінова губка. Просто змочи мильною теплою водою, через 10 хвилин протри грубою тканиною. Після цього натирай гумкою або меланіновою губкою. Скибочка лимона. Нею потрібно натерти ділянку із клеєм та потримати 10 хвилин. Вологі спиртові серветки. Вони можуть легко замінити спирт чи ацетон. Побутовий бензин. Важливо, щоб він був очищений. Використовуй лише для металевих та скляних поверхонь. Для цього просто змочи серветку і розмісти її на залишках клею, а потім зніми. Лимонна кислота. Просто розчини кілька столових ложок порошку в 100 мл теплої води, змочи в отриманій рідині ганчірку і поклади на проблемне місце на 15-20 хвилин, а потім протри чистою матерією. Сода. Розчини її у воді (з розрахунку 100 г/1 л), поклади туди скляний посуд і почекай півгодини, через цей час і залишки етикетки, і клей відійде.

Раніше ми розповідали, як очистити срібло в домашніх умовах.

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