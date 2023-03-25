Без стресса для животного и хозяев — как успокоить кошку весной во время течки

Течка у кошек — естественный физиологический процесс, являющийся признаком готовности к размножению. Он происходит периодически и может занять от семи до десяти дней.
Во время течки у кошек происходит изменение гормонального баланса, что приводит к изменению их поведения. К примеру, в этот период увеличивается количество эстрогенов, что повышает готовность к спариванию.
Кроме того, домашние питомцы могут испытывать больше эмоционального напряжения и стать менее податливыми к контролю. Читай дальше, как помочь своей кошке прожить это время.
Успокоить кошку во время течки можно несколькими способами:
В общем, важно сохранять спокойствие и терпение, когда у твоей кошки течка, поскольку это может быть напряженным временем для нее и тебя.
Течка является естественным процессом, который помогает кошкам размножаться и сохранить свой вид. Если ты не планируешь размножение своей кошки, можно решить этот вопрос путем стерилизации.
Это позволит предотвратить ненужное размножение и снизить вероятность развития некоторых заболеваний репродуктивной системы животного.
Стресс у домашних животных может быть не только в период течки. На психическое состояние как людей, так и наших пушистых друзей сильно влияет война. Читай, как помочь хвостатым успокоиться.
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