Нужно или нет? Когда можно стерилизовать кошку и какие преимущества

Каждую весну наступает период обострения поведения у кошек. Они, как и все живые организмы, чувствуют изменения в природе. Им хочется гулять, они чувствуют потребность в размножении. Когда кот или кошка живут в частном секторе и могут гулять на улице, хозяева начинают задумываться о стерилизации животного.

Даже тем котам, которые живут в квартире, она тоже нужна. Ведь гормоны у них вырабатываются, сделать с этим ничего не могут, только мучаются. Мы расскажем, когда можно стерилизовать кошек.

Стерилизация кошек лишает животное возможности производить яйцеклетки или сперму. Это небольшая операция, которую выполняют ветеринары, она препятствует размножению животных.

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Когда можно стерилизовать кошку

Лучше всего стерилизовать кошку в начале полового созревания, то есть в период от шести до девяти месяцев.

Именно в это время можно заметить изменения в поведении кошки или кота. Животное начинает больше мяукать, тереться о ноги хозяина, мебель, при прикосновении к спине становится в удобную позу для спаривания.

Перед тем как стерилизовать кошку или кота, следует обратиться к ветеринару. Он сможет точно сказать, можно ли стерилизовать животное или нужно подождать еще несколько месяцев.

Почему нужно стерилизовать кошек

В первую очередь хозяева проводят стерилизацию кошек во избежание нежелательного потомства. Но у этой процедуры есть и другие преимущества. После стерилизации кошка перестает выделять половые гормоны, привлекающие самцов. Кроме того, уменьшаются симптомы течки.

А кот будет больше времени проводить дома, у него не будет нужды искать партнерш, также он будет меньше ввязываться в драки с другими котами.

Процедура стерилизации имеет преимущества и для здоровья животных. К примеру, у кошек уменьшается риск развития опухолей молочной железы, инфекций яичников и матки, а также гельминтных инвазий.

А у котов уменьшается риск рака яичек. Неприятный запах мочи стает слабее, снижается склонность метить территорию.

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