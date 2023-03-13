Треба чи ні? Коли можна стерилізувати кішку та які переваги

Щовесни настає період загострення поведінки у котів. Вони, як і всі живі організми, відчувають зміни у природі. Їм хочеться гуляти, вони відчувають потребу у розмноженні. Коли кіт чи кішка живуть у приватному секторі та мають змогу гуляти на вулиці, господарі починають замислюватися про стерилізацію тварини.

Навіть тим котам, які живуть у квартирі, вона теж потрібна. Адже гормони у них виробляються, зробити з цим нічого не можуть, лише мучаться. Ми розповімо, коли можна стерилізувати котів.

Стерилізація котів позбавляє тварину можливості виробляти яйцеклітини або сперму. Це невелика операція, що виконується ветеринарами, вона перешкоджає розмноженню тварин.

Зараз також дивляться

Коли можна стерилізувати кішку

Найкраще стерилізувати кішку на початку статевого дозрівання, тобто у період від шести до дев’яти місяців.

Саме у цей час можна помітити зміни у поведінці кішки чи кота. Тварина починає більше нявчати, тертися об ноги господаря, меблі, при дотику до спини стає у зручну позу для парування.

Перед тим як стерилізувати кішку чи кота, варто звернутися до ветеринара. Він зможе точно сказати, чи можна стерилізувати тварину або ж треба почекати ще кілька місяців.

Чому треба стерилізувати котів

Насамперед господарі проводять стерилізацію котів, щоб уникнути небажаного потомства. Але ця процедура має й інші переваги. Після стерилізації кішка перестає виділяти статеві гормони, які приваблюють самців. Крім цього, зменшуються симптоми тічки.

А кіт буде більше часу проводити вдома, у нього не буде потреби шукати партнерок, також він менше братиме участь у бійках з іншими котами.

Процедура стерилізації має переваги і для здоров’я тварин. Наприклад, у кішок зменшується ризик розвитку пухлин молочної залози, інфекцій яєчників і матки, а також гельмінтних інвазій.

А у котів зменшується ризик раку яєчків. Неприємний запах сечі слабшає, знижується схильність мітити територію.

Зараз багато українців виїжджають за кордон та беруть з собою своїх улюбленців. Раніше ми розповідали про правила перевезення тварин за кордон.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!