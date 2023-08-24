Для души, нового хобби или музыкальных вершин! Как выбрать акустическую гитару взрослому и ребенку

Уютные посиделки у костра или романтическое свидание? А, может, концерт или соло в группе? Навыки игры на гитаре, кажется, бесценны. Кто-то любит играть для души и учится самостоятельно, а кто-то овладевает профессионально для работы.
Чтобы инструмент не подвел и был качественным, мы расскажем, как выбрать акустическую гитару. Читай подробнее.
Если ты хочешь овладеть новым хобби, восстановить забытые навыки или полноценно заняться изучением музыки и инструмента, мы расскажем тебе о самом распространенном — акустической гитаре.
Акустические гитары отличаются легкостью и скоростью овладения, а также доступностью. Ведь этот инструмент значительно дешевле фортепиано, ударной установки или арфы. А еще его достаточно удобно брать с собой в путешествия, отпуск или в гости.
В нашем материале рассказываем, как выбрать акустическую гитару для ребенка и взрослого, чем они отличаются и на что обращать внимание при покупке.
Фото: Pexels
Акустические гитары различаются по формам корпуса, которые влияют на звучание. Самыми распространенными являются Дредноут, Фолк (концертная), Джордж Мартин, Джамбо, Арчтоп. Также они делятся на: классическую, акустическую, электроакустическую и полуакустическую.
Для погружения в музыку и обучение можно выбрать классическую или акустическую. Присмотреться к таким стоит на сайте secunda.com.ua.
Виды акустических гитар, не считая форм корпуса, отличаются и звучанием, материалами производства. Материалами могут быть дерево, пластик и композитные. Начинать всегда следует с деревянной акустической гитары.
После овладения базой ты сможешь экспериментировать со звучаниями и видами акустических гитар.
При выборе акустической гитары следует обращать внимание на такие факторы:
К гитаре следует докупить и аксессуары: чехол, медиаторы, каподастр, тюнер (устройство на настройки), метроном (если хочешь профессионально изучать музыку), пюпитр (подставка для нот), запасной комплект струн, подставку для гитары.
Раньше мы рассказывали, как искусство влияет на мозг и долголетие.
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