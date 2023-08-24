Для души, нового хобби или музыкальных вершин! Как выбрать акустическую гитару взрослому и ребенку

Уютные посиделки у костра или романтическое свидание? А, может, концерт или соло в группе? Навыки игры на гитаре, кажется, бесценны. Кто-то любит играть для души и учится самостоятельно, а кто-то овладевает профессионально для работы.

Чтобы инструмент не подвел и был качественным, мы расскажем, как выбрать акустическую гитару. Читай подробнее.

Как выбрать акустическую гитару для ребенка и взрослого: инструкция

Если ты хочешь овладеть новым хобби, восстановить забытые навыки или полноценно заняться изучением музыки и инструмента, мы расскажем тебе о самом распространенном — акустической гитаре.

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Акустические гитары отличаются легкостью и скоростью овладения, а также доступностью. Ведь этот инструмент значительно дешевле фортепиано, ударной установки или арфы. А еще его достаточно удобно брать с собой в путешествия, отпуск или в гости.

В нашем материале рассказываем, как выбрать акустическую гитару для ребенка и взрослого, чем они отличаются и на что обращать внимание при покупке.

Детям до 6 лет покупают гиталеле или укулеле, ведь им сложно держать гитару и для игры слишком маленькие руки.

Детям 6-8 лет покупают акустическую гитару.

Для детей до 10 лет чаще всего предпочитают ¾.

Детям от 10 лет и взрослым следует покупать полноразмерную акустическую гитару.

Какие бывают акустические гитары

Акустические гитары различаются по формам корпуса, которые влияют на звучание. Самыми распространенными являются Дредноут, Фолк (концертная), Джордж Мартин, Джамбо, Арчтоп. Также они делятся на: классическую, акустическую, электроакустическую и полуакустическую.

Для погружения в музыку и обучение можно выбрать классическую или акустическую. Присмотреться к таким стоит на сайте secunda.com.ua.

Виды акустических гитар, не считая форм корпуса, отличаются и звучанием, материалами производства. Материалами могут быть дерево, пластик и композитные. Начинать всегда следует с деревянной акустической гитары.

После овладения базой ты сможешь экспериментировать со звучаниями и видами акустических гитар.

На что обращать внимание при выборе акустической гитары

При выборе акустической гитары следует обращать внимание на такие факторы:

Размер. Он должен подходить для взрослого или ребенка. Тип струн. Для новичков в музыке подходят нейлоновые. Они оставляют меньше мозолей на пальцах, когда кожа привыкнет к струнам, их можно заменить металлическими или серебряными. Нейлон звучит более мягко и приглушенно, но после обучения и адаптации можно переходить на другой тип. Качество. Даже если ты ищешь гитару не для учебы, а для игры в свободное время для души, не покупай слишком дешевую гитару. Они служат короткое время, быстрее рассыхаются и чаще требуют настраивания. Акустическая гитара должна быть сделана из качественной древесины, например кедра, ели, красного дерева, ореха, клена. Бренд. Для новичка в музыке, вероятно, все бренды неизвестны. Но в таком случае лучше попросить совета у музыканта. Бренд должен быть известен, иметь хорошую репутацию и качественные изделия. Звучание. Гитара должна качественно резонировать (вибрации корпуса), иметь чистый звук, распространяющийся довольно далеко, иметь равномерный звук по всему грифу.

К гитаре следует докупить и аксессуары: чехол, медиаторы, каподастр, тюнер (устройство на настройки), метроном (если хочешь профессионально изучать музыку), пюпитр (подставка для нот), запасной комплект струн, подставку для гитары.

Раньше мы рассказывали, как искусство влияет на мозг и долголетие.

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