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Для души, нового хобби или музыкальных вершин! Как выбрать акустическую гитару взрослому и ребенку

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 августа 2023, 19:33
Як вибрати акустичну гітару для дитини та дорослого: інструкція
Фото: Pexels

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