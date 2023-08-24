Для душі, нового хобі чи музичних вершин! Як вибрати акустичну гітару дорослому та дитині

Затишні посиденьки біля вогнища чи романтичне побачення? А, може, концерт чи соло в гурті? Навички гри на гітарі, здається, безцінні. Хтось любить грати для душі та вчиться самостійно, а хтось опановує професійно для роботи.
Аби інструмент не підвів та був якісним, ми розповімо, як вибрати акустичну гітару. Читай детальніше.
Якщо ти хочеш опанувати нове хобі, відновити забуті навички чи повноцінно взятися за вивчення музики та інструменту, ми розповімо тобі про найпоширеніший тип — акустичну гітару.
Акустичні гітари відрізняються легкістю та швидкістю опанування, а також доступністю. Адже цей інструмент значно дешевший за фортепіано, ударну установку чи арфу. А ще його досить зручно брати з собою у подорожі, відпустку чи в гості.
У нашому матеріалі розповідаємо, як вибрати акустичну гітару для дитини та дорослого, чим вони відрізняються та на що звертати увагу під час купівлі.
Фото: Pexels
Акустичні гітари різняться за формами корпусу, які впливають на звучання. Найпоширенішими є: Дредноут, Фолк (концертна), Джордж Мартін, Джамбо, Арчтоп. Також вони розподіляються на: класичну, акустичну, електроакустичну та напівакустичну.
Для поглиблення у музику та навчання можна вибрати класичну чи акустичну. Придивитися до таких варто на сайті secunda.com.ua.
Види акустичних гітар, крім форм корпусу, відрізняються і звучанням, і матеріалами виготовлення. Матеріалами можуть бути дерево, пластик та композитні. Починати завжди слід із дерев’яної акустичної гітари.
Після опанування бази ти зможеш експериментувати зі звучаннями та видами акустичних гітар.
Під час вибору акустичної гітари слід звертати увагу на такі чинники:
До гітари слід докупити і аксесуари: чохол, медіатори, каподастр, тюнер (пристрій для налаштовування), метроном (якщо хочеш професійно вивчати музику), пюпітр (підставка для нот), запасний комплект струн, підставку для гітари.
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