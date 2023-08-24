Для душі, нового хобі чи музичних вершин! Як вибрати акустичну гітару дорослому та дитині

Затишні посиденьки біля вогнища чи романтичне побачення? А, може, концерт чи соло в гурті? Навички гри на гітарі, здається, безцінні. Хтось любить грати для душі та вчиться самостійно, а хтось опановує професійно для роботи.

Аби інструмент не підвів та був якісним, ми розповімо, як вибрати акустичну гітару. Читай детальніше.

Як вибрати акустичну гітару для дитини та дорослого: інструкція

Якщо ти хочеш опанувати нове хобі, відновити забуті навички чи повноцінно взятися за вивчення музики та інструменту, ми розповімо тобі про найпоширеніший тип — акустичну гітару.

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Акустичні гітари відрізняються легкістю та швидкістю опанування, а також доступністю. Адже цей інструмент значно дешевший за фортепіано, ударну установку чи арфу. А ще його досить зручно брати з собою у подорожі, відпустку чи в гості.

У нашому матеріалі розповідаємо, як вибрати акустичну гітару для дитини та дорослого, чим вони відрізняються та на що звертати увагу під час купівлі.

Дітям до 6 років купують гіталеле чи укулеле, адже їм складно тримати гітару та для гри замалі руки.

Дітям 6-8 років купують акустичну гітару ½.

Для дітей до 10 років найчастіше віддають перевагу ¾.

Дітям від 10 років та дорослим варто купувати повнорозмірну акустичну гітару.

Які бувають акустичні гітари

Акустичні гітари різняться за формами корпусу, які впливають на звучання. Найпоширенішими є: Дредноут, Фолк (концертна), Джордж Мартін, Джамбо, Арчтоп. Також вони розподіляються на: класичну, акустичну, електроакустичну та напівакустичну.

Для поглиблення у музику та навчання можна вибрати класичну чи акустичну. Придивитися до таких варто на сайті secunda.com.ua.

Види акустичних гітар, крім форм корпусу, відрізняються і звучанням, і матеріалами виготовлення. Матеріалами можуть бути дерево, пластик та композитні. Починати завжди слід із дерев’яної акустичної гітари.

Після опанування бази ти зможеш експериментувати зі звучаннями та видами акустичних гітар.

На що звертати увагу під час вибору акустичної гітари

Під час вибору акустичної гітари слід звертати увагу на такі чинники:

Розмір. Він має підходити для дорослого чи дитини. Тип струн. Для новачків у музиці підходять нейлонові. Вони залишають менше мозолів на пальцях. Коли шкіра звикне до струн, їх можна замінити на металеві чи срібні. Нейлон звучить більш приглушено та м’яко, але після навчання та адаптації можна переходити на інший тип. Якість. Навіть якщо ти шукаєш гітару не для навчання, а для гри у вільний час для душі, не купуй занадто дешеву гітару. Вони служать короткий час, швидше розсихаються та частіше потребують налаштування. Акустична гітара має бути зроблена з якісної деревини, наприклад, кедру, ялини, червоного дерева, горіха, клена. Бренд. Для новачка у музиці, певно, усі бренди є невідомими. Але в такому випадку краще попросити поради музиканта. Бренд має бути відомим, мати гарну репутацію та якісні вироби. Звучання. Гітара має якісно резонувати (вібрації корпусу), мати чистий звук, який поширюється досить далеко, мати рівномірний звук по всьому грифу.

До гітари слід докупити і аксесуари: чохол, медіатори, каподастр, тюнер (пристрій для налаштовування), метроном (якщо хочеш професійно вивчати музику), пюпітр (підставка для нот), запасний комплект струн, підставку для гітари.

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