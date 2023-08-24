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Для душі, нового хобі чи музичних вершин! Як вибрати акустичну гітару дорослому та дитині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 19:33
Як вибрати акустичну гітару для дитини та дорослого: інструкція
Фото: Pexels

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