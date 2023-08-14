Чтобы долго служил и качественно выполнял свою работу! Как выбрать кондиционер по площади: рекомендации и особенности

Выбор кондиционера — задача, которая, на первый взгляд, может показаться простой. Однако чтобы устройство эффективно выполняло свою работу и обеспечивало комфортное воздушное пространство, необходимо учитывать ряд параметров. Один из главных — площадь помещения.

Подробнее о том, как выбрать кондиционер по площади помещения — далее в материале.

Как выбрать кондиционер по площади

Как рассчитать мощность кондиционера

Перед тем как выбрать кондиционер, определи площадь помещения. Мощность кондиционера измеряется в британских термальных единицах BTU в час.

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Этот параметр отвечает за холодопроизводительность и может отображаться в названии модели. Для жилых помещений чаще всего используют кондиционеры с такой мощностью:

значение BTU 5 равно 5000 BTU/ч. Если переводить BTU в киловатты — это примерно 1,47 кВТ. Модели кондиционеров с такой мощностью предназначены для площади не более 15 м²;

значение BTU 7 равно 7000 BTU/ч или 2,05 кВТ. Такой кондиционер предназначен для помещений, площадь которых составляет не более 21 квадратных метров.

Говоря о более мощных кондиционерах, которые используют для охлаждения промышленных помещений, их значения BTU могут составлять 9, 12, 18 и 24.

Для того чтобы определить, сколько это будет в киловаттах — необходимо применить формулу: 1 BTU *0,293. То есть, если мы имеем модель, например, BTU 12, то в результате вычислений мы сможем подсчитать, что в кВТ кондиционер будет потреблять 3,516.

Учет дополнительных факторов

При выборе кондиционера важно учитывать и дополнительные факторы. Речь идет о таких показателях как:

высота потолков: если высота потолков в помещении больше стандартных 2,5 метра, возможно, понадобится кондиционер большей мощности;

источники тепла: количество окон, электрических приборов и людей в комнате также играет роль. Каждый из этих факторов может увеличивать тепловую нагрузку.

Особенности выбора по площади

Считается, что для выбора кондиционера по площади помещения есть очень простая формула. Для комнаты площадью 10 м² нужен кондиционер мощностью 1 кВТ. То есть, для помещения, к примеру, 23 м² нужен кондиционер мощностью не менее 2,3 кВТ.

Маленькие помещения (до 20 м²). Для них подойдут настенные или мобильные кондиционеры средней мощности.

Средние помещения (20-40 м²). Здесь уже стоит рассматривать настенные модели с повышенной мощностью.

Большие помещения (от 40 м²). В таких комнатах рекомендуется устанавливать полупромышленные или многоблочные системы.

Энергоэффективность

Помимо основных параметров, обрати внимание на класс энергоэффективности устройства. Это не только позволит экономить на оплате за электроэнергию, но и сделает эксплуатацию устройства более экологичной.

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