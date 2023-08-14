Чтобы долго служил и качественно выполнял свою работу! Как выбрать кондиционер по площади: рекомендации и особенности

Выбор кондиционера — задача, которая, на первый взгляд, может показаться простой. Однако чтобы устройство эффективно выполняло свою работу и обеспечивало комфортное воздушное пространство, необходимо учитывать ряд параметров. Один из главных — площадь помещения.
Подробнее о том, как выбрать кондиционер по площади помещения — далее в материале.
Перед тем как выбрать кондиционер, определи площадь помещения. Мощность кондиционера измеряется в британских термальных единицах BTU в час.
Этот параметр отвечает за холодопроизводительность и может отображаться в названии модели. Для жилых помещений чаще всего используют кондиционеры с такой мощностью:
Говоря о более мощных кондиционерах, которые используют для охлаждения промышленных помещений, их значения BTU могут составлять 9, 12, 18 и 24.
Говоря о более мощных кондиционерах, которые используют для охлаждения промышленных помещений, их значения BTU могут составлять 9, 12, 18 и 24.
Для того чтобы определить, сколько это будет в киловаттах — необходимо применить формулу: 1 BTU *0,293. То есть, если мы имеем модель, например, BTU 12, то в результате вычислений мы сможем подсчитать, что в кВТ кондиционер будет потреблять 3,516.
При выборе кондиционера важно учитывать и дополнительные факторы. Речь идет о таких показателях как:
Считается, что для выбора кондиционера по площади помещения есть очень простая формула. Для комнаты площадью 10 м² нужен кондиционер мощностью 1 кВТ. То есть, для помещения, к примеру, 23 м² нужен кондиционер мощностью не менее 2,3 кВТ.
Помимо основных параметров, обрати внимание на класс энергоэффективности устройства. Это не только позволит экономить на оплате за электроэнергию, но и сделает эксплуатацию устройства более экологичной.
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