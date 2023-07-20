Охлади свои предубеждения! Действительно ли кондиционер вреден для глаз и при каких условиях — мнение офтальмолога

В жару тяжело чувствовать себя комфортно без климатической техники. Особенно приятно погружаться в сон, когда воздух в комнате приятной прохладной температуры.

Но до сих пор существует немало предубеждений касательно кондиционеров. Зря ли это, и как кондиционеры влияют на здоровье глаз, рассказала офтальмолог Клавдия Гарига.

По словам врача, как и с любой техникой, здесь стоит умело пользоваться возможностями кондиционера, и тогда вреда для здоровья точно не будет.

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Вредит ли кондиционер глазам

Интенсивное и неправильное использование климатической техники может навредить глазам. Чтобы этого не случилось, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Не включай кондиционер на охлаждение ниже 18ºС. Если ты часто пользуешься кондиционером, обязательно увлажняй воздух и следи, чтобы уровень влажности был 40%-60%. Не забывай систематически проветривать комнату, если кондиционер работает часто. Меняй фильтры в кондиционере.

Для водителей также важно всегда иметь с собой слезозаменители, если кондиционер включен в автомобиле.

Также никогда не находись под прямым потоком воздуха из кондиционера. Это не только может привести к простуде, но и вредит здоровью твоих глаз и другим слизистым.

Пребывание под кондиционером особенно вредит людям, которые недавно перенесли вмешательство в глаза или носят контактные линзы.

— Если выставить температуру ниже 18ºС и прийти с жаркой улицы в слишком охлаждённое помещение, есть риск заболеть. А со снижением иммунитета может проявиться герпес, способный поражать и глаза.

К тому же, респираторные заболевания, в частности у детей, наносят дискомфорт зрительной системе — появляется слезотечение, покраснение глаз, отечность век, — объясняет офтальмолог.

Что делать, если кондиционер навредил глазам

Несоблюдение рекомендаций может привести к осложнениям в офтальмологической сфере. Могут появиться воспаления: вирусный или бактериальный конъюнктивит — поражается слизистая глаза, кератит — роговица, блефарит — веко.

Часто причиной может стать не переохлаждение или пересушивание оболочки глаз, а грязные фильтры, что разносят бактерии.

Если постоянного контакта с кондиционером не избежать, офтальмолог советует использовать слезозаменители, которые посоветует твой врач, а также пить много воды, чтобы восстанавливать водный баланс.

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