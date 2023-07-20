Здоровье и красота

Охлади свои предубеждения! Действительно ли кондиционер вреден для глаз и при каких условиях — мнение офтальмолога

Виктория Мельник, редактор сайта 20 июля 2023, 21:00
влияние кондиционера
Фото: Pexels

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