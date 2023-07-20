Охолоди свої упередження! Чи справді кондиціонер не шкідливий для очей та за яких умов — думка офтальмологині

У спеку важко почуватися комфортно без кліматичної техніки. Особливо приємно поринати у сон, коли повітря у кімнаті приємної прохолодної температури.

Та й досі існує чимало упереджень стосовно кондиціонерів. Чи дарма це, і як кондиціонери впливають на здоров’я очей, розповілаофтальмологиня Клавдія Гарига.

За словами лікарки, як і з будь-якою технікою, тут варто вміло користуватися можливостями кондиціонера, і тоді шкоди для здоров’я точно не буде.

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Чи шкодить кондиціонер очам

Інтенсивне та неправильне використання кліматичної техніки справді може нашкодити очам. Щоб цього не трапилося, варто дотримуватися кількох рекомендацій.

Не вмикай кондиціонер на охолодження нижче 18ºС. Якщо ти часто користуєшся кондиціонером, тоді обов’язково зволожуй повітря і стеж, щоб рівень вологості був 40%-60%. Не забувай систематично провітрювати кімнату, якщо кондиціонер працює часто. Змінюй фільтри у кондиціонері.

Для водіїв також важливо завжди мати з собою сльозозамінники, якщо кондиціонер ввімкнений в автівці.

Також ніколи не перебувай під прямим потоком повітря з кондиціонера. Це не лише може призвести до застуди, а й шкодить здоров’ю твоїх очей та інших слизових.

Перебування під кондиціонером особливо шкодить тим людям, що нещодавно перенесли втручання в очі чи носять контактні лінзи.

— Якщо виставити температуру нижче ніж 18ºС і прийти зі спекотної вулиці у занадто нахолоджене приміщення, є ризик захворіти. А зі зниженням імунітету може проявитися герпес, який здатен вражати й очі.

До того ж респіраторні захворювання, зокрема в дітей, завдають дискомфорту зоровій системі — з’являється сльозотеча, почервоніння очей, набряклість повік, — пояснює офтальмологиня.

Що робити, якщо кондиціонер нашкодив очам

Недотримання рекомендацій може викликати ускладнення в офтальмологічній сфері. Можуть з’явитися запалення: вірусний чи бактеріальний кон’юнктивіт — уражається слизова оболонка ока, кератит — рогівка, блефарит — повіка.

Часто причиною може стати не переохолодження чи пересушення оболонки очей, а брудні фільтри кондиціонерів, що розносять бактерії.

Якщо ж постійного контакту з кондиціонером не уникнути, то офтальмологиня радить використовувати сльозозамінники, які порадить твій лікар, а також пити багато води, щоб відновлювати водний баланс.

Негативно на зір впливає й постійна робота за комп’ютером. Як підтримувати якість свого зору в таких умовах, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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