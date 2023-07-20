Здоров'я та краса

Охолоди свої упередження! Чи справді кондиціонер не шкідливий для очей та за яких умов — думка офтальмологині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Липня 2023, 21:00
вплив кондиціонера
Фото: Pexels

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