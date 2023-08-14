Щоб довго служив та якісно виконував роботу! Як вибрати кондиціонер за площею: рекомендації та особливості

Вибір кондиціонера — завдання, яке, на перший погляд, може здатися простим. Однак, щоб пристрій ефективно виконував свою роботу і забезпечував комфортний повітряний простір, необхідно враховувати низку параметрів. Один із головних — площа приміщення.
Детальніше про те, як вибрати кондиціонер за площею приміщення — у матеріалі.
Перед тим як вибрати кондиціонер, визнач площу приміщення. Потужність кондиціонера вимірюється у британських термальних одиницях (BTU) на годину.
Цей параметр відповідає за холодопродуктивність та може відображатися у назві моделі. Для житлових приміщень найчастіше використовують кондиціонери з такою потужністю:
Якщо йдеться про більш потужні кондиціонери, що використовують для охолодження промислових приміщень, то їхнє значення BTU можуть становити 9, 12, 18 та 24.
Якщо йдеться про більш потужні кондиціонери, що використовують для охолодження промислових приміщень, то їхнє значення BTU можуть становити 9, 12, 18 та 24.
Для того, щоби визначити, скільки це буде у кіловатах — необхідно застосувати формулу: 1 BTU *0,293. Тобто, якщо ми маємо модель, наприклад, BTU 12, то в результаті обчислень ми зможемо вирахувати, що у кВТ кондиціонер буде споживати 3,516.
При виборі кондиціонера важливо враховувати й додаткові чинники. Йдеться про такі показники як:
Вважається, що для вибору кондиціонера за площею приміщення є дуже проста формула. Для кімнати площею 10 м² потрібен кондиціонер потужністю 1 кВТ. Тобто, для приміщення, приміром, 23 м² треба кондиціонер потужністю принаймні 2,3 кВТ.
Окрім основних параметрів, зверни увагу на клас енергоефективності пристрою. Це не тільки дасть змогу економити на оплаті за електроенергію, а й зробить експлуатацію пристрою більш екологічною.
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