Щоб довго служив та якісно виконував роботу! Як вибрати кондиціонер за площею: рекомендації та особливості

Вибір кондиціонера — завдання, яке, на перший погляд, може здатися простим. Однак, щоб пристрій ефективно виконував свою роботу і забезпечував комфортний повітряний простір, необхідно враховувати низку параметрів. Один із головних — площа приміщення.

Детальніше про те, як вибрати кондиціонер за площею приміщення — у матеріалі.

Як вибрати кондиціонер за площею

Як розрахувати потужність кондиціонера

Перед тим як вибрати кондиціонер, визнач площу приміщення. Потужність кондиціонера вимірюється у британських термальних одиницях (BTU) на годину.

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Цей параметр відповідає за холодопродуктивність та може відображатися у назві моделі. Для житлових приміщень найчастіше використовують кондиціонери з такою потужністю:

значення BTU 5 дорівнює 5000 BTU/г. Якщо переводити BTU у кіловати — це приблизно 1,47 кВТ. Моделі кондиціонерів з такою потужністю призначені на площу не більше 15 м²;

значення BTU 7 дорівнює 7000 BTU/г або 2,05 кВТ. Такий кондиціонер призначений для приміщень, площа яких становить не більше 21 квадратних метрів.

Якщо йдеться про більш потужні кондиціонери, що використовують для охолодження промислових приміщень, то їхнє значення BTU можуть становити 9, 12, 18 та 24.

Для того, щоби визначити, скільки це буде у кіловатах — необхідно застосувати формулу: 1 BTU *0,293. Тобто, якщо ми маємо модель, наприклад, BTU 12, то в результаті обчислень ми зможемо вирахувати, що у кВТ кондиціонер буде споживати 3,516.

Врахування додаткових чинників

При виборі кондиціонера важливо враховувати й додаткові чинники. Йдеться про такі показники як:

висота стель: якщо висота стель у приміщенні більша за стандартні 2,5 метра, можливо, знадобиться кондиціонер більшої потужності;

джерела тепла: кількості вікон, електричних приладів і людей у кімнаті також відіграє роль. Кожен із цих факторів може збільшувати теплове навантаження.

Особливості вибору за площею

Вважається, що для вибору кондиціонера за площею приміщення є дуже проста формула. Для кімнати площею 10 м² потрібен кондиціонер потужністю 1 кВТ. Тобто, для приміщення, приміром, 23 м² треба кондиціонер потужністю принаймні 2,3 кВТ.

Маленькі приміщення (до 20 м²). Для них підійдуть настінні або мобільні кондиціонери середньої потужності.

Середні приміщення (20-40 м²). Тут уже варто розглядати настінні моделі з підвищеною потужністю.

Великі приміщення (від 40 м²). У таких кімнатах рекомендується встановлювати напівпромислові або багатоблочні системи.

Енергоефективність

Окрім основних параметрів, зверни увагу на клас енергоефективності пристрою. Це не тільки дасть змогу економити на оплаті за електроенергію, а й зробить експлуатацію пристрою більш екологічною.

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