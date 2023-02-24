Как выбрать недорогой телевизор: что нужно знать

Добротный телевизор с продвинутыми функциями может стоить несколько сотен тысяч гривен. Покупать девайс по цене автомобиля (пусть и подержанного) рационально далеко не всегда. Для домашнего использования нужна модель попроще — которую не жалко будет заменить спустя 5-10 лет, когда ее функции утратят актуальность. Выбрать ее можно по 6 критериям.
Затраты на производство матрицы — один из решающих факторов ценообразования. Чем больше дисплей, тем дороже телевизор. Гигант на 85 дюймов не может стоить меньше, чем 55-дюймовый.
Идеальный баланс цены и качества — у моделей среднего размера. Например, телевизор 43 дюйма реально приобрести за 400-500 долларов. Это не устаревшая модель с плохим звуком и низким разрешением, а современное устройство — с поддержкой Смарт-ТВ и портами для подключения накопителей и других сторонних устройств.
Маленькие — самые доступные, продаются по цене смартфонов-середнячков. На 24 дюйма встречаются редко, а на 32 — распространены. Подходят для студий, кухонь и других помещений небольшой площади.
Телевизоры с плоским экраном — дешевле curved-моделей. Также в числе их преимуществ:
LED и LCD матрицы с подсветкой по краям экрана — дешевые в производстве. Они появились на рынке раньше других разновидностей, поэтому поддерживают меньше инновационных технологий.
У DLED телевизоров подсветка по всему массиву дисплея. Отсюда — равномерность светового поля и лучшая ремонтопригодность.
У OLED — отличный уровень контрастности, оптимизированное энергопотребление.
QLED и Nano Cell встречаются в бюджетном ценовом сегменте нечасто.
Буквально 10 лет назад телевизоры с умными функциями были чем-то диковинным. Потенциальных пользователей отпугивала высокая стоимость и сложность настроек.
Сейчас позволить себе Смарт может каждый желающий. Нет ни одной причины отказываться от дополнительных возможностей, ведь экономия минимальная, а разница в функционале — колоссальная.
Бюджетный телевизор на Андроид, ВебОС или Тизен подходит для видеоигр, интернет-серфинга, воспроизведения файлов со сторонних носителей, запуска приложений.
Качество недорогих телевизоров от проверенных брендов не вызывает нареканий. Производителям удается удешевить разработки благодаря рекламе, встроенной в операционную систему, а также за счет использования недорогих материалов и отказа от невостребованных “фишек”.
А если ты уже знаешь, как выбрать телевизор, стоит подготовиться и почитать про самые интересные сериалы 2023 года.