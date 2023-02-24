Как выбрать недорогой телевизор: что нужно знать

Добротный телевизор с продвинутыми функциями может стоить несколько сотен тысяч гривен. Покупать девайс по цене автомобиля (пусть и подержанного) рационально далеко не всегда. Для домашнего использования нужна модель попроще — которую не жалко будет заменить спустя 5-10 лет, когда ее функции утратят актуальность. Выбрать ее можно по 6 критериям.

Диагональ

Затраты на производство матрицы — один из решающих факторов ценообразования. Чем больше дисплей, тем дороже телевизор. Гигант на 85 дюймов не может стоить меньше, чем 55-дюймовый.

Идеальный баланс цены и качества — у моделей среднего размера. Например, телевизор 43 дюйма реально приобрести за 400-500 долларов. Это не устаревшая модель с плохим звуком и низким разрешением, а современное устройство — с поддержкой Смарт-ТВ и портами для подключения накопителей и других сторонних устройств.

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Маленькие — самые доступные, продаются по цене смартфонов-середнячков. На 24 дюйма встречаются редко, а на 32 — распространены. Подходят для студий, кухонь и других помещений небольшой площади.

Форм-фактор экрана

Телевизоры с плоским экраном — дешевле curved-моделей. Также в числе их преимуществ:

увеличенный угол обзора;

отсутствие искажений и деформации изображения;

универсальный дизайн, который сочетается с любым интерьером.

Технология экрана

LED и LCD матрицы с подсветкой по краям экрана — дешевые в производстве. Они появились на рынке раньше других разновидностей, поэтому поддерживают меньше инновационных технологий.

У DLED телевизоров подсветка по всему массиву дисплея. Отсюда — равномерность светового поля и лучшая ремонтопригодность.

У OLED — отличный уровень контрастности, оптимизированное энергопотребление.

QLED и Nano Cell встречаются в бюджетном ценовом сегменте нечасто.

Разрешение

HD-модели подкупают низкой стоимостью, но недостатков у них больше, чем достоинств. Такое разрешение допустимо только для маленьких экранов, на больших появляются зоны цветовых переходов, становится заметным “зерно” пикселей. Full HD — непоколебимая классика. Несмотря на популяризацию новых форматов, разрешение высокой четкости — в топе. Картинка в Full HD оптимально смотрится при диагонали до 55 дюймов. 4К — лучший вариант, если в планах долгосрочная эксплуатация. В ближайшие годы контент в таком разрешении будет стремительно развиваться. Телевизоры Ultra HD представлены не только в премиальном сегменте. Моделей со средним ценником — не счесть, бюджетных тоже достаточно много.

Поддержка Смарт-ТВ

Буквально 10 лет назад телевизоры с умными функциями были чем-то диковинным. Потенциальных пользователей отпугивала высокая стоимость и сложность настроек.

Сейчас позволить себе Смарт может каждый желающий. Нет ни одной причины отказываться от дополнительных возможностей, ведь экономия минимальная, а разница в функционале — колоссальная.

Бюджетный телевизор на Андроид, ВебОС или Тизен подходит для видеоигр, интернет-серфинга, воспроизведения файлов со сторонних носителей, запуска приложений.

Качество недорогих телевизоров от проверенных брендов не вызывает нареканий. Производителям удается удешевить разработки благодаря рекламе, встроенной в операционную систему, а также за счет использования недорогих материалов и отказа от невостребованных “фишек”.

А если ты уже знаешь, как выбрать телевизор, стоит подготовиться и почитать про самые интересные сериалы 2023 года.