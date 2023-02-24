Як вибрати недорогий телевізор: що потрібно знати

Хороший телевізор із просунутими функціями може коштувати кількасот тисяч гривень. Купувати девайс за ціною автомобіля (нехай і уживаного) раціонально далеко не завжди. Для домашнього використання потрібна модель простіша — яку не шкода буде замінити через 5-10 років, коли її функції втратить актуальність. Вибрати її можна за 6 критеріями.
Витрати виробництва матриці — одне із вирішальних чинників ціноутворення. Чим більший дисплей, тим дорожчий телевізор. Гігант на 85 дюймів не може коштувати менше, ніж 55-дюймовий.
Ідеальний баланс ціни та якості – у моделей середнього розміру. Наприклад, телевізор 43 дюйми реально придбати за 400-500 доларів. Це не застаріла модель з поганим звуком і низькою роздільною здатністю, а сучасний пристрій — з підтримкою Смарт-ТВ та портами для підключення накопичувачів та інших сторонніх пристроїв.
Маленькі – найдоступніші, продаються за ціною смартфонів-середнячків. На 24 дюйми зустрічаються рідко, а на 32 – поширені. Підходять для студій, кухонь та інших приміщень невеликої площі.
ТБ з плоским екраном — дешевше curved-моделей. Також серед їх переваг:
LED та LCD матриці з підсвічуванням по краях екрана – дешеві у виробництві. Вони з’явилися на ринку раніше за інші різновиди, тому підтримують менше інноваційних технологій.
DLED телевізори мають підсвічування по всьому масиву дисплея. Звідси — рівномірність світлового поля та найкраща ремонтопридатність.
OLED має відмінний рівень контрастності, оптимізоване енергоспоживання.
QLED та Nano Cell зустрічаються в бюджетному ціновому сегменті нечасто.
Буквально 10 років тому телевізори з розумними функціями були чимось дивовижним. Потенційних користувачів відлякувала висока вартість та складність налаштувань.
Наразі дозволити собі Смарт може кожен охочий. Немає жодної причини відмовлятися від додаткових можливостей, адже економія мінімальна, а різниця у функціоналі – колосальна.
Бюджетний телевізор на Андроїд, ВебОС або Тізен підходить для відеоігор, інтернет-серфінгу, відтворення файлів зі сторонніх носіїв, запуску програм.
Якість недорогих телевізорів від перевірених брендів не викликає нарікань. Виробникам вдається здешевити розробки завдяки рекламі, вбудованій в операційну систему, а також шляхом використання недорогих матеріалів та відмови від незатребуваних “фішок”.
А якщо ти вже знаєш, як вибрати телевізор, варто підготуватись і почитати про найцікавіші серіали 2023 року.