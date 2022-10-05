Для себя, ребенка или родственников — как выбрать планшет и не прогадать

В современном мире мы не можем обойтись без гаджетов. Сейчас люди учатся, работают и общаются через интернет, поэтому хорошая техника значительно упростит жизнь.
Не всегда есть возможность взять с собой ноутбук, ведь он занимает много места, а по телефону неудобно вести некоторые дела. Тогда возникает потребность в новом гаджете. И если планшет купить совсем несложно, то покупка лэптопа, например, может сильно ударить по карману.
Подойти к этому вопросу нужно серьезно, ведь качественный и мощный планшет прослужит тебе долго и ты сможешь работать в разных программах не хуже, чем на ноутбуке.
Сначала нужно определиться, зачем тебе планшет:
Фото: zhuk.ua
Планшеты могут поддерживать разные операционные системы: Windows, Android, iOS.
Если ты выберешь планшет с операционной системой Windows, то сможешь работать с такими приложениями, как Microsoft Office, Photoshop, Solidworks, Visual Studio. Также легко сможешь подключить устройство к принтеру.
Планшет с операционной системой Android имеет доступ к приложениям GooglePlay, а также его можно синхронизировать с телефоном, имеющим ту же операционную систему.
Люди, предпочитающие продукцию Apple, могут приобрести планшет уже со знакомой операционной системой iOS. Но тогда будут доступны программы только из AppStore, которые в основном платные. Однако сама ОС лучше оптимизирована и более мощная.
Важную роль в работе планшета, как и других гаджетов, играет процессор. Для обычного использования интернета требуется четыре – восемь ядер 1,2–2,6 ГГц. Для других задач нужно выбирать более мощные.
Также скорость работы гаджета зависит от объема оперативной памяти. Чем он больше, тем быстрее планшет загружает страницы в интернет-браузере и запускает различные приложения и программы. Так что желательно выбирать планшет с оперативной памятью объемом от 4 Гб.
Кроме того, у каждого устройства есть внутренняя память. Ее объем позволяет загружать и хранить приложения и их данные. Для удобного использования планшета, хотя бы для веб-серфинга, нужно выбирать планшет, имеющий минимум 32 Гб внутренней памяти. Также стоит обратить внимание, есть ли у гаджета слот для дополнительной памяти.
Если выбираешь планшет для работы или учебы, то будет иметь значение наличие камер и их качество.
Если хочешь приобрести планшет, поддерживающий SIM-карту, стоит обратить внимание на вид поддержки сети — 3G или 4G. Конечно, 4G будет быстрее загружать страницы в интернете и лучше поддерживать связь при звонках. Также сейчас все планшеты поддерживают беспроводную передачу данных, например Wi-Fi и bluetooth.
Не менее важной является мощность батареи. Нужно выбирать большую емкость аккумулятора — в среднем около 7000 мА/ч.
Сейчас у каждого человека перед тем, как купить планшет, есть возможность ознакомиться со всеми его характеристиками в интернете. Можно выбрать фирму, модель и узнать о возможностях процессора.
Обращай внимание на дополнительные возможности планшета:
Так что правильно выбранный планшет станет твоим настоящим многофункциональным помощником.