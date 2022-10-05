Для себя, ребенка или родственников — как выбрать планшет и не прогадать

В современном мире мы не можем обойтись без гаджетов. Сейчас люди учатся, работают и общаются через интернет, поэтому хорошая техника значительно упростит жизнь.

Не всегда есть возможность взять с собой ноутбук, ведь он занимает много места, а по телефону неудобно вести некоторые дела. Тогда возникает потребность в новом гаджете. И если планшет купить совсем несложно, то покупка лэптопа, например, может сильно ударить по карману.

Подойти к этому вопросу нужно серьезно, ведь качественный и мощный планшет прослужит тебе долго и ты сможешь работать в разных программах не хуже, чем на ноутбуке.

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Как выбрать планшет

Сначала нужно определиться, зачем тебе планшет:

для работы (он станет мобильной заменой ноутбуку);

для игр (существуют специальные игровые планшеты);

для просмотра фильмов (в этом случае нужно обращать внимание на дисплей);

для использования интернета и звонков (стоит выбирать планшет с поддержкой SIM-карты);

для рисования (графические планшеты).

Операционная система планшетов

Планшеты могут поддерживать разные операционные системы: Windows, Android, iOS.

Если ты выберешь планшет с операционной системой Windows, то сможешь работать с такими приложениями, как Microsoft Office, Photoshop, Solidworks, Visual Studio. Также легко сможешь подключить устройство к принтеру.

Планшет с операционной системой Android имеет доступ к приложениям GooglePlay, а также его можно синхронизировать с телефоном, имеющим ту же операционную систему.

Люди, предпочитающие продукцию Apple, могут приобрести планшет уже со знакомой операционной системой iOS. Но тогда будут доступны программы только из AppStore, которые в основном платные. Однако сама ОС лучше оптимизирована и более мощная.

Мощность гаджета

Важную роль в работе планшета, как и других гаджетов, играет процессор. Для обычного использования интернета требуется четыре – восемь ядер 1,2–2,6 ГГц. Для других задач нужно выбирать более мощные.

Также скорость работы гаджета зависит от объема оперативной памяти. Чем он больше, тем быстрее планшет загружает страницы в интернет-браузере и запускает различные приложения и программы. Так что желательно выбирать планшет с оперативной памятью объемом от 4 Гб.

Кроме того, у каждого устройства есть внутренняя память. Ее объем позволяет загружать и хранить приложения и их данные. Для удобного использования планшета, хотя бы для веб-серфинга, нужно выбирать планшет, имеющий минимум 32 Гб внутренней памяти. Также стоит обратить внимание, есть ли у гаджета слот для дополнительной памяти.

Если выбираешь планшет для работы или учебы, то будет иметь значение наличие камер и их качество.

Если хочешь приобрести планшет, поддерживающий SIM-карту, стоит обратить внимание на вид поддержки сети — 3G или 4G. Конечно, 4G будет быстрее загружать страницы в интернете и лучше поддерживать связь при звонках. Также сейчас все планшеты поддерживают беспроводную передачу данных, например Wi-Fi и bluetooth.

Не менее важной является мощность батареи. Нужно выбирать большую емкость аккумулятора — в среднем около 7000 мА/ч.

Сейчас у каждого человека перед тем, как купить планшет, есть возможность ознакомиться со всеми его характеристиками в интернете. Можно выбрать фирму, модель и узнать о возможностях процессора.

Дополнительные возможности

Обращай внимание на дополнительные возможности планшета:

поддержка клавиатуры;

поддержка стилуса;

наличие USB-разъемов.

Так что правильно выбранный планшет станет твоим настоящим многофункциональным помощником.