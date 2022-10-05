Для себе, дитини чи рідних — як вибрати планшет та не прогадати

У сучасному світі ми не можемо обійтися без гаджетів. Зараз люди навчаються, працюють та спілкуються через інтернет, тож хороша техніка значно спростить життя.

Не завжди є можливість взяти з собою ноутбук, адже він займає багато місця, а через телефон не завжди зручно вести справи. Тоді виникає потреба у новому гаджеті. І якщо планшет купити зовсім нескладно, то купівля лептопа, наприклад, може сильно вдарити по кишені.

Підійти до цього питання треба серйозно, адже якісний та потужний планшет прослужить тобі довго й ти зможеш працювати у різних програмах не гірше, ніж на ноутбуці.

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Як вибрати планшет

Спершу ти маєш визначити, навіщо тобі планшет:

для роботи (тобто він стане мобільною заміною ноутбука);

для ігор (існують спеціальні ігрові планшети);

для перегляду фільмів (у цьому разі треба звертати увагу на дисплей);

для користування інтернетом та дзвінків (варто вибирати планшет з підтримкою SIM-карти);

для малювання (графічні планшети).

Операційна система планшетів

Планшети можуть підтримувати різні операційні системи: Windows, Android, iOS.

Якщо ти вибираєш планшет з операційною системою Windows, то зможеш працювати з такими програмами: Microsoft Office, Photoshop, Solidworks, Visual Studio, також легко зможеш під’єднати пристрій до принтера.

Планшет з операційною системою Android має доступ до програм GooglePlay, а також його можна синхронізувати з телефонами, які мають таку ж операційну систему.

Люди, які віддають перевагу продукції Apple, можуть придбати планшет уже зі знайомою операційною системою iOS. Але тоді будуть доступні програми лише з AppStore, які переважно є платними. Проте сама ОС більш оптимізована та потужна.

Потужність гаджета

Важливу роль у роботі планшета, як і інших гаджетів, відіграє процесор. Для простого користування інтернетом потрібно чотири – вісім ядер 1,2–2,6 ГГц. Для інших завдань треба обирати потужніші.

Також швидкість роботи гаджета залежить від обсягу оперативної пам’яті. Чим він більший, тим швидше планшет завантажує сторінки в інтернет-браузері та запускає різні застосунки та програми. Тож бажано обирати планшет з оперативною пам’яттю обсягом від 4 Гб.

Крім того, у кожного пристрою є внутрішня пам’ять. Її обсяг дає змогу завантажувати та зберігати програми та їхні дані. Для зручного використання планшета, хоча б для веб-серфінгу, треба вибирати той, що має мінімум 32 Гб внутрішньої пам’яті. Також зверни увагу, чи має гаджет слот для додаткової пам’яті.

Якщо вибираєш планшет для роботи чи навчання, то матиме значення наявність камер та їхня якість.

Якщо хочеш придбати планшет, який підтримує SIM-карту, варто зважати на вид підтримки мережі — 3G або 4G. Звісно, 4G швидше завантажуватиме сторінки в інтернеті та краще підтримуватиме зв’язок під час дзвінків. Також зараз усі планшети підтримують бездротову передачу даних, як-от Wi-Fi та bluetooth.

Не менш важливою є потужність батареї. Треба обирати велику місткість акумулятора — у середньому близько 7000 мА/год.

Зараз у кожної людини перед тим, як купити планшет, є можливість ознайомитися з усіма його характеристиками в інтернеті. Можна вибрати фірму, модель та дізнатися про можливості процесора.

Додаткові можливості

Звертай увагу на додаткові можливості планшета:

підтримка клавіатури;

підтримка стилуса;

наявність USB-роз’ємів.

Отож правильно вибраний планшет неодмінно стане твоїм справжнім багатофункціональним помічником.