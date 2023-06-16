Незаменимый помощник в хозяйстве. Какой квартире подойдет робот-пылесос и как выбрать

Уборка является неотъемлемой частью нашей бытовой жизни. Чистое жилище дарит не только чувство уюта и комфорта, а бережет его от различных вредителей, грибков, инфекции, а тебя от аллергии на пыль. Но для многих людей уборка — это мучение. Или им просто не хватает на это времени.

А если пол в твоей квартире будет постоянно чист без твоего вмешательства? Это реально, помочь с этим может робот-пылесос, который сейчас просто необходим среди бытовой техники.

Мы расскажем, какой квартире подойдет робот-пылесос и как его выбрать.

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Какой квартире подойдет робот-пылесос

Робот-пылесос может убирать разные поверхности как гладкие, так и ворсистые, но следует обращать внимание на его мощность и функции, а также соответствующие щетки в наборе. Поэтому робот-пылесос подойдет, если в твоем доме есть:

паркет;

ламинат;

линолеум;

кафель;

наливной пол;

ковры и дорожки.

Эта техника станет настоящей находкой для тех, у кого есть домашние животные и дети. Ведь этот робот может хорошо убирать шерсть, следует обращать внимание на мощность и функции, а также быстро устранять загрязнения, которые делают непоседливые дети.

Перед покупкой этого прибора следует обратить внимание на количество порогов в квартире и наличие лестницы. Если они есть, нужно покупать робот-пылесос с функцией преодоления порогов и предотвращения падений.

Тебе стоит задуматься о приобретении такого помощника, если у тебя много мебели на ножках, ведь самому неудобно постоянно убирать под шкафом или кроватью. А робот-пылесос сможет добраться туда без проблем.

Но следует отметить, что подавляющее большинство такой техники имеет круглую форму, поэтому тяжело вымывает грязь из углов.

Робот-пылесос может делать сухую и влажную уборку. Лучше сразу покупать прибор комбинированного типа.

Как выбрать робот-пылесос

Мощность и емкость аккумулятора

Работы-пылесосы отличаются от обычных пылесосов тем, что не работают от розетки. Они заряжаются и убирают на аккумуляторе. Поэтому следует обращать внимание на его емкость. Выбирать робот-пылесос нужно, отталкиваясь от площади своего дома.

Самые простые модели могут работать 40-60 мин на площади 30-80 кв. Важная пометка, что в инструкциях указывают площадь пустых помещений.

На самом деле работу придется убирать большую площадь, ведь он будет объезжать мебель. Поэтому на это тоже следует обращать внимание.

Более мощная техника может работать около двух-трех часов и убирать площадь от 100 кв. м. Мощность приборов может составлять 20-120 Вт. Но для полноценной уборки квартиры может хватить 60-70 Вт.

Желательные функции для робота-пылесоса:

выбор режима движения — можно настраивать уборку вдоль стен, тогда робот будет ездить по периметру, а также для влажной уборки можно выбрать зигзаг или спираль;

— можно настраивать уборку вдоль стен, тогда робот будет ездить по периметру, а также для влажной уборки можно выбрать зигзаг или спираль; предотвращение падения — эта функция необходима, если дома есть лестница или высокие пороги, благодаря сенсору прибор будет распознавать изменение высоты;

— эта функция необходима, если дома есть лестница или высокие пороги, благодаря сенсору прибор будет распознавать изменение высоты; сенсор загрязнения — благодаря датчику пыли робот делает сканирование пола и выбирает интенсивность уборки;

— благодаря датчику пыли робот делает сканирование пола и выбирает интенсивность уборки; усиление мощности на коврах — если у тебя в доме есть ковры, робот автоматически будет усиливать мощность всасывания, чтобы вычистить ворс;

— если у тебя в доме есть ковры, робот автоматически будет усиливать мощность всасывания, чтобы вычистить ворс; разумная навигация — робот-пылесос сможет ориентироваться в пространстве;

— робот-пылесос сможет ориентироваться в пространстве; таймер — полезная функция, помогающая настроить начало уборки, так робот-пылесос может это делать, когда тебя не будет дома, чтобы не мешать;

— полезная функция, помогающая настроить начало уборки, так робот-пылесос может это делать, когда тебя не будет дома, чтобы не мешать; ультрафиолетовая лампа — в некоторых моделях она может быть встроена, это помогает уничтожать вирусы и бактерии;

— в некоторых моделях она может быть встроена, это помогает уничтожать вирусы и бактерии; датчик столкновения — если у робота-пылесоса есть система обнаружения помех, он может изменять движение, чтобы не столкнуться с другими объектами.

Типы щеток

Робот-пылесос убирает комнату благодаря щеткам. Есть основная турбощетка и боковые, путем быстрого вращения они могут убирать даже самый мелкий мусор. Щетки бывают ворсяными, в форме лепестка, резиновыми или силиконовыми, а также двойными.

Уровень шума и размер пылесборника

Все работы-пылесосы во время уборки шумят. Но есть те, которые имеют меньший уровень шума, но они могут уступать мощность другим моделям. Поэтому это тоже нужно учитывать.

Кроме этого, при выборе этой техники следует обратить внимание на размер контейнера для пыли. Чем он больше, тем больше соберет мусора и реже будет нуждаться в очищении. Также есть работы-пылесосы, которые имеют отдельный дополнительный мусорный контейнер и могут производить самоочистку.