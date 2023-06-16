Незаменимый помощник в хозяйстве. Какой квартире подойдет робот-пылесос и как выбрать

Уборка является неотъемлемой частью нашей бытовой жизни. Чистое жилище дарит не только чувство уюта и комфорта, а бережет его от различных вредителей, грибков, инфекции, а тебя от аллергии на пыль. Но для многих людей уборка — это мучение. Или им просто не хватает на это времени.
А если пол в твоей квартире будет постоянно чист без твоего вмешательства? Это реально, помочь с этим может робот-пылесос, который сейчас просто необходим среди бытовой техники.
Мы расскажем, какой квартире подойдет робот-пылесос и как его выбрать.
Робот-пылесос может убирать разные поверхности как гладкие, так и ворсистые, но следует обращать внимание на его мощность и функции, а также соответствующие щетки в наборе. Поэтому робот-пылесос подойдет, если в твоем доме есть:
Эта техника станет настоящей находкой для тех, у кого есть домашние животные и дети. Ведь этот робот может хорошо убирать шерсть, следует обращать внимание на мощность и функции, а также быстро устранять загрязнения, которые делают непоседливые дети.
Перед покупкой этого прибора следует обратить внимание на количество порогов в квартире и наличие лестницы. Если они есть, нужно покупать робот-пылесос с функцией преодоления порогов и предотвращения падений.
Тебе стоит задуматься о приобретении такого помощника, если у тебя много мебели на ножках, ведь самому неудобно постоянно убирать под шкафом или кроватью. А робот-пылесос сможет добраться туда без проблем.
Но следует отметить, что подавляющее большинство такой техники имеет круглую форму, поэтому тяжело вымывает грязь из углов.
Робот-пылесос может делать сухую и влажную уборку. Лучше сразу покупать прибор комбинированного типа.
Работы-пылесосы отличаются от обычных пылесосов тем, что не работают от розетки. Они заряжаются и убирают на аккумуляторе. Поэтому следует обращать внимание на его емкость. Выбирать робот-пылесос нужно, отталкиваясь от площади своего дома.
Самые простые модели могут работать 40-60 мин на площади 30-80 кв. Важная пометка, что в инструкциях указывают площадь пустых помещений.
На самом деле работу придется убирать большую площадь, ведь он будет объезжать мебель. Поэтому на это тоже следует обращать внимание.
Более мощная техника может работать около двух-трех часов и убирать площадь от 100 кв. м. Мощность приборов может составлять 20-120 Вт. Но для полноценной уборки квартиры может хватить 60-70 Вт.
Желательные функции для робота-пылесоса:
Робот-пылесос убирает комнату благодаря щеткам. Есть основная турбощетка и боковые, путем быстрого вращения они могут убирать даже самый мелкий мусор. Щетки бывают ворсяными, в форме лепестка, резиновыми или силиконовыми, а также двойными.
Все работы-пылесосы во время уборки шумят. Но есть те, которые имеют меньший уровень шума, но они могут уступать мощность другим моделям. Поэтому это тоже нужно учитывать.
Кроме этого, при выборе этой техники следует обратить внимание на размер контейнера для пыли. Чем он больше, тем больше соберет мусора и реже будет нуждаться в очищении. Также есть работы-пылесосы, которые имеют отдельный дополнительный мусорный контейнер и могут производить самоочистку.