Незамінний помічник у господарстві. Якій квартирі підійде робот-пилосос і як його вибрати

Прибирання є невіддільною частиною нашого побутового життя. Чиста оселя дарує не лише відчуття затишку та комфорту, а й береже її від різних шкідників, грибків, інфекції, а тебе — від алергії на пил. Але для багатьох людей прибирання — це мука. Або ж їм просто не вистачає на це часу.

А якщо підлога у твоїй квартирі буде постійно чистою без твого втручання? Це реально, допомогти з цим може робот-пилосос, який зараз є просто необхідним серед побутової техніки.

Ми розповімо, якій квартирі підійде робот-пилосос та як його вибрати.

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Якій квартирі підійде робот-пилосос

Робот-пилосос може прибирати різні поверхні: як гладкі, так і ворсисті, але слід звертати увагу на його потужність та функції, а також відповідні щітки у наборі. Тож робот-пилосос підійде, якщо у твоїй оселі є:

паркет;

ламінат;

лінолеум;

кахель;

наливна підлога;

килими та доріжки.

Ця техніка стане справжньою знахідкою для тих, у кого є домашні тварини та діти. Адже цей робот може добре прибирати шерсть, слід звертати увагу на потужність та функції, а також швидко усувати забруднення, які робить непосидюча малеча.

Перед покупкою цього приладу варто звернути увагу на кількість порогів у квартирі та наявність сходів. Якщо вони є, треба купувати робот-пилосос з функцією подолання порогів та запобіганню падінь.

Тобі варто замислитися над придбанням такого помічника, якщо в тебе багато меблів на ніжках, адже самому незручно постійно прибирати під шафою чи ліжком. А робот-пилосос зможе дістатися туди без проблем.

Але варто зазначати, що переважна більшість такої техніки має круглу форму, тому важко вимиває бруд з вуглів.

Робот-пилосос може робити сухе та вологе прибирання. Краще відразу купувати прилад комбінованого типу.

Як вибрати робот-пилосос

Потужність та місткість акумулятора

Роботи-пилососи відрізняються від звичайних пилососів тим, що не працюють від розетки. Вони заряджаються та прибирають на акумуляторі. Тож варто звертати увагу на його місткість. Вибирати робот-пилосос треба, відштовхуючись від площі своєї оселі.

Найпростіші моделі можуть працювати 40-60 хв на площі 30-80 кв.м. Важлива помітка, що в інструкціях зазначають площу порожніх приміщень.

Насправді ж роботу доведеться прибирати більшу площу, адже він об’їжджатиме меблі. Тому на це теж слід звертати увагу.

Потужніша техніка може працювати близько двох-трьох годин і прибирати площу від 100 кв. м. Потужність приладів може бути 20-120 Вт. Але для повноцінного прибирання квартири може вистачити 60-70 Вт.

Бажані функції для робота-пилососа:

вибір режиму руху — можна налаштовувати прибирання вздовж стін, тоді робот їздитиме по периметру, також для вологого прибирання можна вибрати зигзаг чи спіраль;

запобігання падінню — ця функція необхідна, якщо вдома є сходи або високі пороги, завдяки сенсору прилад розпізнаватиме зміну висоти;

сенсор забруднення — завдяки датчику пилу робот проводить сканування підлоги та вибирає інтенсивність прибирання;

посилення потужності на килимах — якщо в тебе в оселі є килими, робот автоматично посилюватиме потужність всмоктування, щоб вичистити ворс;

розумна навігація — робот-пилосос зможе орієнтуватися у просторі;

таймер — корисна функція, яка допомагає налаштувати початок прибирання, так робот-пилосос може це робити, коли тебе не буде вдома, щоб не заважати;

ультрафіолетова лампа — у деяких моделях вона може бути влаштованою, це допомагає знищувати віруси та бактерії;

датчик зіткнення — якщо у робота-пилососа є система виявлення перешкод, він може змінювати рух, щоб не зіткнутися з іншими об’єктами.

Типи щіток

Робот-пилосос прибирає кімнату завдяки щіткам. Є основна турбощітка та бічні, шляхом швидкого обертання вони можуть прибирати навіть найдрібніше сміття. Щітки бувають ворсяними, у формі пелюстки, гумовими або силіконовими, а також подвійними.

Рівень шуму та розмір пилозбірника

Усі роботи-пилососи під час прибирання шумлять. Але ті, які мають менший рівень шуму, утім вони можуть поступатися потужністю іншим моделям. Тож це теж треба враховувати.

Крім цього, при виборі цієї техніки треба звернути увагу на розмір контейнера для пилу. Чим він більший, тим більше збере сміття і рідше потребуватиме очищення. Також є роботи-пилососи, які мають окремий додатковий контейнер для сміття і можуть проводити самоочищення.